Газовый фонтан буровой скважины загорелся в Оренбургской области

Факельное горение газового фонтана буровой скважины происходит на Таллинском месторождении – 2 в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли на площади 100 кв. м, высота факела – 25 метров», – сообщил источник ТАСС, добавив, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

В МЧС отметили, что для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская специализированная лаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области». К тушению пожара привлечены 50 человек и 14 единиц техники.

Информация о пожаре на нефтяной скважине на Таллинском месторождении – 2 поступила в 05.00 мск. В результате происшествия пострадал один человек.