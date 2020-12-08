Второй полет нового Ил-112В снова отложили

Второй полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В спустя почти два года после первого подъема в воздух снова отложен и теперь планируется на февраль 2021 года, сообщил источник в авиастроительной области.

«Второй полет Ил-112 вновь отложен и до конца этого года не состоится. Самые оптимистичные сроки продолжения летных испытаний – февраль 2021 года», – сообщил источник РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, перенос сроков возобновления летных испытаний Ил-112В отчасти вызван тем, что «основные силы ПАО «Ильюшин» брошены на тему Ил-114-300».

Собеседник уточнил, что ко второму полету проведены доработки основных систем и снижена масса самолета почти на 2 тонны. «Ранее планировалось завершить работы по облегчению конструкции самолета и поднять его второй раз в воздух до конца 2019 года, затем все сместилось на начало этого года, потом на апрель, затем на лето и на конец этого года», – рассказал собеседник агентства.

В структурах Объединенной авиастроительной корпорации не комментируют информацию от источника.

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Машина должна заменить парк устаревших Ан-26, назначенные сроки службы которых истекают. По данным «Ильюшина», Воздушно-космические силы заинтересованы в покупке не менее сотни Ил-112.

Напомним, весной 2019 года в Сети появилось полное видео первого полета новейшего легкого военного транспортника Ил-112В; ролик снимался экшн-камерами на киле и в кабине самолета, а также с сопровождающего борта – летающей лаборатории Ил-114ЛЛ.