Эрдоган указал ЕС на «стратегическую слепоту» в вопросе Восточного Средиземноморья

ЕС должен как можно скорее преодолеть стратегическую слепоту по ситуации в Восточном Средиземноморье и не позволять Греции и Кипру манипулировать ей, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«ЕС должен как можно скорее избавиться от своей стратегической слепоты и не позволять Греции и греческой общине Кипра использовать себя как таран в Восточном Средиземноморье. Не надо увеличивать несправедливость по отношению к Турции и туркам-киприотам под предлогом солидарности», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана, обратившегося в режиме видеоконференции к участникам круглого стола на тему ситуации в Восточном Средиземноморье.

Он отметил, что Турция обладает самой протяженной береговой линией в восточной части Средиземного моря и не может быть сторонним наблюдателем за событиями в регионе. «Неприемлемы попытки «запереть» нас в заливе Антальи, мы не дадим реализовать антитурецкие планы в регионе», – добавил турецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Турция продлила сейсморазведку в Восточном Средиземноморье к югу от греческого острова Кастелоризо до 4 ноября.

В начале октября власти Турции распространили международное морское оповещение NAVTEX, согласно которому турецкое сейсмографическое судно с 10 октября до 9 ноября будет находиться к западу от побережья Кипра. В этот же район Турция направила вспомогательное судно Tanux 1 и дежурное Apollo Moon.

Кроме того, объявила Турция, судно Oruc Reis будет проводить исследования совместно с судами Ataman и Cengizhan к югу от греческого острова Кастелоризо с 12 до 22 октября. МИД Греции заявил, что этот район относится к греческому континентальному шельфу и расположен на расстоянии всего 6,5 морской мили от побережья Кастелоризо.

Территориальные воды греческих островов в Эгейском море определены в шесть морских миль. Анкара заявила, что судно ведет деятельность исключительно на турецком континентальном шельфе в 15 километрах от побережья Турции и в 425 километрах от побережья Греции.