«Ростех» указал сроки производства штатного двигателя для Су-57

Работы по созданию двигателя второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы продолжаем работу над двигателем второго этапа. Продолжаются его летные испытания в составе самолета. Изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. И я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, «поставлены на крыло», и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство», – передает РИА «Новости» слова Чемезова.

Он напомнил, что ВКС России уже были переданы 10 машин для опытной эксплуатации, опытной партии, до конца года армия должна получить первый истребитель пятого поколения в рамках ранее подписанного контракта на 76 машин, при этом первые серийные Су-57 будут оснащены двигателями первого этапа («изделие-117»).

В ноябре источник в ОПК сообщил, что Минобороны получит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа в декабре в ходе единого дня приемки военной продукции.