На Сахалине началась вакцинация жителей от коронавируса

На Сахалине началась вакцинация от COVID-19, первыми будут привиты медики, сообщило региональное правительство.

«Островной регион одним их первых в стране и первым на Дальнем Востоке приступил к масштабной вакцинации жителей от опасной инфекции. Сегодня утром в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины «Спутник V» – 300 доз. Ранее губернатор Сахалинской области провел ряд рабочих совещаний в Москве, чтобы ускорить поставку препарата на острова», – говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Вакцина с борта самолета была сразу доставлена в медучреждение. «Первыми вакцину получают медицинские работники. Эти люди находятся на передовой борьбы с инфекцией, в опасной зоне и могут заболеть в любую минуту. Рассчитываю, что в ближайшие месяцы прививку получит большое количество людей и у нас заработает эффективный механизм защиты жителей от коронавируса», – сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Отмечается, что процесс вакцинации на Сахалине будет многоступенчатым. Следующую партию вакцины доставят через две недели. Вместе с медиками будут прививаться учителя и соцработники. Далее – в добровольном порядке остальные жители области. «Для удобства жителей будем использовать ресурс «1-300», возможно запись проведем через портал госуслуг. Вакцинация будет бесплатной и общедоступной. Любой пациент, который получает прививку, попадет в единую федеральную базу. Это нужно для учета, а также для того, чтобы отслеживать все возможные осложнения», – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Для создания иммунной прослойки на островах необходимо привить около 30% всех жителей.

Ранее президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Голикова подтвердила, что регионы подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели.

Также электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов. Прививочные пункты по вакцинации заработают в Москве с 5 декабря. На прививку от COVID-19 в Москве за пять часов записались 5 тыс. человек.