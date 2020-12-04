В Кремле сочли санкции США против «Северного потока – 2» недобросовестной конкуренцией

Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции, противоречащей нормам международного права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как к ситуации с санкциями против «Северного потока – 2» относятся в Кремле, что это считают «не чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции», передает РИА «Новости».

«Конечно, такие шаги, по нашему убеждению, они в основе своей противоречат принципам международной торговли, и кроме того, международного права», – добавил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Россия будет делать все для защиты своих интересов «и для защиты интересов международных коммерческих проектов».

Ранее палаты конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2», говорится в пояснительном документе.

Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета – как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей.

В частности, санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Ранее палаты Конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете, в него вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток – 2».

Ограничения предусматривали обе версии оборонного бюджета – как разработанная в сенате, так и подготовленная палатой представителей. В частности, санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокирует проект военного бюджета на 2021 финансовый год, поскольку в согласованном обеими палатами Конгресса проекте осталось упоминание об освобождении от ответственности интернет-компаний.

Политолог Малек Дудаков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «в случае блокировки военного бюджета «Северный поток – 2» может быть спасен от санкций, а Пентагону придется резко сократить свои расходы».