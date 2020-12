Путин выступил с новогодним обращением Космонавт рассказал о традициях встречи Нового года на МКС 31 декабря 2020, 16:25

Ужин с черной икрой, соки из экзотических фруктов, елка на потолке и полное отсутствие шампанского – так принято встречать новый год на Международной космической станции, рассказал газете ВЗГЛЯД не раз бывавший на МКС действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко. Из-за того, что запуск корабля «Прогресс МС-16» перенесли, российские космонавты, находящиеся на МКС, в новогоднюю ночь не смогут получить подарки от семей и друзей. Несмотря на это, они поздравят своих зарубежных коллег с которыми намерены встретить 2021-й, но что же им приготовили – пока не рассказывают. «На МКС принято праздновать Новый год точно так же, как и на Земле. То есть с каким-то торжественным ужином, одной компанией (россияне и зарубежные коллеги собираются все вместе). Как правило, на Рождество они зовут нас, российских членов экипажа, и празднуем мы его в американском сегменте, а на Новый год мы приглашаем всех коллег к нам, в российский», – говорит Борисенко. Подарки все космонавты стараются готовить заранее, еще на Земле, продолжает эксперт. Это происходит в связи с тем, что с доставкой личных вещей на борт и обратно есть определенные сложности. То есть новогодние подарки должны быть легкими – это различные сувениры (значки, брелки, вымпелы, открытки и так далее). «Безусловно, самым главным компонентом является новогоднее настроение и праздничный ужин. Набор продуктов на борту достаточно стандартный, повторяющийся раз в 16 суток, но тем не менее есть так называемые бонусные контейнеры с Земли, которыми можно разнообразить новогодний стол. Я знаю, что ребята в этом году будут отмечать Новый год, например, с бутербродами с черной икрой. Кстати, когда я встречал новый год на орбите, у нас тоже было небольшое количество черной икры, которой мы и украшали наш стол», – рассказывает собеседник. Елка на станции ежегодно одна и та же, но она несколько отличается от земной, продолжает космонавт. Во-первых, она искусственная и достаточно маленького размера (не более 50 сантиметров). Во-вторых, ежегодно экипаж сам решает, где она будет установлена. Борисенко вспоминает, что когда он сам пребывал в Новый год на МКС, они решили разместить елку на условном потолке. «С иностранными коллегами российские члены экипажа проводят очень много времени еще в процессе тренировок на Земле, хорошо друг с друга знают, и, как правило, даже знакомы семьями. То есть с коллегами устанавливаются очень тесные взаимоотношения, поэтому, естественно, и одни и вторые знакомимся с традициями и праздниками друг друга. Безусловно, все из них поддерживают их, поэтому зарубежные коллеги относятся к нашим традициям исключительно положительно», – отмечает летчик-космонавт. Он подчеркивает, что, например, американцы считают главным праздником Рождество, но, тем не менее, с удовольствием поддерживают российскую традицию отмечать Новый год. При этом на МКС действует абсолютный запрет на спиртосодержащие вещества. Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев объяснил это тем, что пары алкоголя выводят из строя системы, которые обеспечивают очистку воздуха. «Все-таки самое главное в Новый год не алкоголь, а праздничное настроение, которое приходит, когда вся команда собирается вместе. Вместо шампанского мы используем любимые напитки, которые у всех разные. Кто-то пьет фруктовые соки, кто-то чай или кофе, а кто-то лимонад без газа. Газированных напитков, кстати, нет на станции, потому что в условиях невесомости их невозможно пить – они превращаются в газожидкостную смесь, наподобие пены из огнетушителя», – делится Борисенко. Иногда соки могут попадаться достаточно экзотических вкусов, которых нет в постоянном меню, подчеркивает космонавт. Он рассказывает, что во время его пребывания на станции им доставили обыкновенные маленькие соки в тетрапаке, но радости не было предела, поскольку все земное кажется крайне необычным на орбите. Ранее член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравил всех с наступающим Новым годом и записал видеоролик, в котором ответил на самые частые вопросы о том, как космонавты встречают этот праздник на станции. 2021 год уже на пороге.



В последнее время меня часто спрашивают — украшаем ли мы Международную космическую станцию, как и сколько раз будем встречать #НовыйГод, а также сколько дней будем отдыхать. На эти и другие вопросы я отвечаю в своем новогоднем видео.#НовыйГод2021 pic.twitter.com/iaskkRpSj2 — Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) December 28, 2020

Рогозин обратился к минторгу США 29 декабря 2020, 21:04 Текст: Абдулла Шакиров

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что написал в министерство торговли США письмо, в котором попросил разобраться в вопросе санкций против предприятий корпорации. «На прошлой неделе я подписал письмо на министра торговли США, чье ведомство как раз и является инициатором этих санкций. Также подписал письмо, где я объясняю, что это, скорее всего, ошибка, и пусть коллеги еще раз разберутся с этим вопросом», – передает слова Рогозина РИА «Новости». По словам главы Роскосмоса, санкции были навязаны уходящей администрацией действующего президента США Дональда Трампа и являются «неприятным политическим фоном, который навеян русофобами». Вместе с тем Рогозин считает, что эти ограничения вряд ли будут иметь негативные последствия, поскольку и при создании ракет, и при производстве космических кораблей Россия использует исключительно отечественные комплектующие. «Это всегда так было, так и есть. НАСА приходится с этим считаться, потому что это федеральное агентство», – добавил он. Ранее Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. В Роскосмосе предполагали, что Вашингтон намерен ввести санкции против предприятий Роскосмоса, чтобы помешать России создать космический буксир с ядерным двигателем для полетов в дальний космос. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что США преграждают России дорогу в дальний космос. Напомним, на сайте министерства торговли США был опубликован санкционный список, в который впервые внесены предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центр «Прогресс» (производит ракеты «Союз») и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш (в его составе работает Центр управления полетами). Решены вопросы финансирования «русского Хаббла», миссий на Луну и Венеру 29 декабря 2020, 07:41

Текст: Антон Антонов

Вопросы с финансированием основных космических научных проектов России (телескопа «Спектр-УФ», миссий на Луну и Венеру) решены за счет «восстановления бюджета», сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что финансирование российской космической науки составит 14–15 млрд рублей в год. Зеленый отметил, что «все требования ученых удовлетворить невозможно». Он пояснил, что «эти 15 млрд рублей» – не «какие-то новые деньги», а средства, которые были секвестированы из Федеральной космической программы. По его словам, «это восстановление бюджета», без которого «вся научная программа поплыла бы далеко». «Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», – сказал Зеленый, добавив, что «Спектр-УФ» – это «очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Как заверил научный руководитель Института космических исследований РАН, его «удастся запустить как планировали, в 2025 году», передает РИА «Новости». Напомним, в 2019 году стало известно, что Роскосмос планирует в три раза сократить финансирование по космическому телескопу «Спектр-УФ», а в 2020 году – еще в 10 раз. Запуск обсерватории «Спектр-УФ» был перенесен с 2024 года на 2025. Раскрыто название российского ядерного буксира для полетов к Луне 29 декабря 2020, 21:17 Текст: Абдулла Шакиров

Российский ядерный буксир для полетов к Луне и планетам Солнечной системы получил название «Зевс», сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. «Мы ведем эту работу. В этом году мы открыли опытно-конструкторскую работу «Нуклон». Сам аппарат будет называться «Зевс», который мы планируем получить через несколько лет и будем готовы его использовать в наших научных и иных программах», – передает слова Рогозина РИА «Новости». Ранее сообщалось, что российский ядерный буксир проекта «Нуклон» сможет доставлять 10 тонн груза на Луну за 200 суток. Напомним, в январе Роскосмос раскрыл сроки запуска ядерного космического буксира. В августе 2019 года макет российского космического ядерного буксира впервые показали общественности на Международном авиакосмическом салоне МАКС. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что создание «ядерного буксира» откроет России дорогу на Марс. Россиян предупредили о поддельной икре в магазинах 30 декабря 2020, 18:47

Текст: Абдулла Шакиров

В преддверии Нового года на прилавках российских магазинов немало фальшивой икры, поэтому покупать деликатес стоит в специализированных торговых точках, отдавая предпочтение икре лососевых пород рыб, рассказал директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос. «По цвету икры определить ее происхождение очень сложно, потому что цвет вызван природным красителем. В икре разводной краситель могут добавлять в корм рыбе или просто красить саму икру, и цвет может быть разным. Поэтому определить качество икры без лаборатории нельзя», – передает слова эксперта «Звезда». Как сообщил Ходос, при покупке необходимо внимательно изучить этикетку: на ней должна быть представлена исчерпывающая информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова и периоде хранения икры. Он подчеркнул, что в специализированных магазинах покупатель может получить всю необходимую документацию на продукт. Также он отметил, что многие производители настолько хорошо научились делать имитированную икру, что распознать подделку на глаз почти невозможно. В марте прошлого года на Дальнем Востоке в продаже выявили фальсифицированную красную икру с маркировкой несуществующих компаний. Ранее Росстат подсчитал, что россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей. Соловьев и Вассерман сказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году 30 декабря 2020, 14:48

Текст: Татьяна Косолапова

Пандемия коронавируса, экономическая ситуация в стране, смена власти в США – темы, которым в следующем году следует уделить больше внимания, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман. «Если посмотреть, что в мире происходит, то следующий год будет не лучше: и пандемия далека от завершения, и вакцинация, дай бог, завершится только после лета, говоря не о России, а обо всем мире, и экономически все будет только нарастать. Так что мы получим последствия», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что ему бы очень хотелось пожелать что-то хорошее на будущий год, но никаких реальных оснований для этого нет – пожелания попросту не сбудутся. «И хочется заключить словами из повести Бориса Васильева «Завтра была война», где Зиночка говорит, что год был тяжелый, потому что високосный, и обещает, что следующий будет счастливым. Следующим был тысяча девятьсот сорок первый. Поэтому и мы на такой веселой и оптимистичной ноте провожаем старый год», – заключил собеседник. Публицист и журналист Анатолий Вассерман, наоборот, надеется, что в наступающем году в стране и мире события будут развиваться по лучшему из спрогнозированных им сценариев. «Прежде всего я имею в виду завершение демонтажа системы узкой специализации стран. У меня есть достаточно много публикаций о том, почему эта система привела к экономической катастрофе. В частности, нынешняя великая депрессия, которая тянется аж с 2008 года, порождена, помимо прочего, именно этой системой. И Трампа выбрали президентом как раз за то, что он обещал ее демонтировать, но те немногие, для кого она выгодна, устроили, по сути, развал Америки, скомпрометировали всю избирательную систему США, чтобы не допустить демонтажа», – рассказывает журналист. Он отметил, что карантины и вынужденные режимы самоизоляции, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, очень убедительно показали, что данную систему необходимо уничтожить как можно скорее. «Также я считаю жизненно необходимым не только для нашей страны, но и для всего мира отказаться от практически всех догматов». То есть надо действовать мало-мальски разумно, и тогда результат будет благоприятен и для нашей страны, и для всего мира. Поэтому все, чего я желаю, это чтобы люди действовали разумно, опираясь не на чьи-нибудь догматы, а на здравый смысл и теории, продиктованные здравым смыслом», – подытожил Вассерман. Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера 31 декабря 2020, 03:54

Текст: Ксения Панькова

Причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово. Еще раз говорю, это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». По словам Рогозина, на самой станции есть большие запасы воздуха, а в феврале к ней отправится грузовик «Прогресс», который привезет все необходимое. Он заверил, что причина утечки совершенно точно будет найдена и исправлена. Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить». Канделаки, Познер и Пригожин поделились пожеланиями на 2021 год 30 декабря 2020, 17:

Причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда закрыли американский сегмент, то были отключены все приборы в нем. Вполне вероятно, что в рабочем состоянии эти приборы и сочатся. Поэтому работа только в самом начале, и она идет планово. Еще раз говорю, это работа технических специалистов, и никаких решений о том, что надо срочно что-то предпринимать, у нас нет», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». По словам Рогозина, на самой станции есть большие запасы воздуха, а в феврале к ней отправится грузовик «Прогресс», который привезет все необходимое. Он заверил, что причина утечки совершенно точно будет найдена и исправлена. Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить». Канделаки, Познер и Пригожин поделились пожеланиями на 2021 год 30 декабря 2020, 17:00

Избавление от пандемии коронавируса и хотя бы части ее последствий было бы лучшим подарком всему миру в 2021 году, сказали газете ВЗГЛЯД известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер и продюсер Иосиф Пригожин. «От происходившего с нами в 2020 году абстрагироваться невозможно, так что логично попросить 2021 год быть уже попроще. Ну или хотя бы развязаться с проблемами, которые точно перешагнут рубеж новогодней ночи. Пусть выспятся врачи и медицинские работники, выпишутся из больниц пациенты, придут в себя малые и очень даже большие бизнесмены. Пусть будет интересно, но без трагедий. План по ним выполнен на годы вперед», – сказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Конечно, главное пожелание на 2021 год – избавиться от пандемии», – кратко ответил журналист и телеведущий Владимир Познер. «Самое главное, что я желаю, это всем хорошего иммунитета, мира, добра и скорейшего окончания пандемии, потому что это парализует весь мир, нас всех и мешает нашему общению. Я хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к обычной жизни», – пожелал продюсер Иосиф Пригожин. Ранее известные журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказали, что их беспокоит в наступающем 2021 году. Выяснилось, где в России будет жарче всего на Новый год 31 декабря 2020, 13:20

Самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, в новогоднюю ночь станет Якутск. В Москве ожидается достаточно теплый Новый год, но жарче всего на праздник будет в другом российском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «В Москве в полночь ожидается облачная погода с небольшими осадками и возможностью гололедных явлений. Но это не значит, что жителей столицы завалит снегом или они будут как на катке кататься – все это очень слабо и локально, но тем не менее я не могу об этом не сказать. Температура воздуха в момент боя курантов будет от нуля до минус одного градуса, юго-восточный ветер и давление в норме», – говорит Леус. Утром ожидается похолодание до минус двух, а к вечеру потеплеет до нуля, возможны осадки в виде дождя и снега. В Санкт-Петербурге синоптик предсказывает облачную погоду без существенных осадков с температурой около нуля градусов. В Екатеринбурге однозначно будет холодно, облачно с прояснениями, небольшой снег и 19-21 градус мороза. Специалист уточняет, что это существенно холоднее нормы на 8-10 градусов. «В Новосибирске тоже холодная погода: 28-30 градусов мороза, переменная облачность, местами возможен небольшой снег. Это примерно на 10-12 градусов холоднее нормы. В Казани преимущественно облачная погода, небольшой снег и минус 8-10 градусов. В Нижнем Новгороде также ожидается облачная погода, небольшой снег, но немного потеплее: температура минус 4-6 градусов», – сообщил эксперт. В Ростове-на-Дону будет облачная с прояснениями погода без осадков, а температура воздуха от нуля до минус двух градусов, продолжает синоптик. В Волгограде облачно с прояснениями, возможен небольшой снег и минус два-четыре градуса. «Что касается Дальнего Востока, то, например, во Владивостоке ожидается преимущественно облачная и ветренная погода без существенных осадков. Температура будет минус 20-21 градус», – отметил Леус. Интересно, что самый теплый Новый год встретят жители Крыма и Кубани, рассказывает синоптик. Там даже в ночные часы температура будет держаться около плюс 10-13 градусов. А самой холодной точкой, если рассматривать крупные города, является Якутск. Там будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но возможен туман, а температура от -41 до -43 градусов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России на Новый год будет тепло. По его словам, температурный фон будет составлять от -2 до +2 градусов, а также возможны осадки в виде дождя. Рогозин рассказал о своем отношении к Маску 29 декабря 2020, 23:16 Текст: Антон Антонов

Основатель компании SpaceX Илон Маск – «выдающийся энтузиаст космоса», заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что в США все компании космической отрасли частные, но работают на бюджетные деньги: «Когда у нас говорят о том, что частная компания сама что-то сделала, они делают на государственные деньги», – пишет «Комсомольская правда». Рогозин указал, что SpaseX «имеет одного конкретного владельца и генератора идей – это Илон Маск». Рогозин сказал, что уважает «инженерные и пропагандистские» таланты Маска, а Роскосмос внимательно следит за его деятельностью и старается не сдавать позиции. В октябре Рогозин заявил, что Маск ему уже почти как родственник, и похвалил смелость его инженерных решений. Весной Рогозин поздравил Маска с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon. В 2014 году на тот момент вице-премьер Рогозин в ответ на санкции против России предложил отправлять американских астронавтов на станцию «на батутах». После запуска Crew Dragon Маск заявил Рогозину, что «батут работает». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков рассказал, что желает России и миру в 2021 году 30 декабря 2020, 18:35

В 2021 году хотелось бы увидеть улучшения эпидемиологической ситуации, проявить себя в экономике и не утратить нынешнюю позицию на мировой арене, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков. «Я бы хотел верить, что мы в следующем году преодолеем этот трудный период, страна постепенно начнет выправляться, уже летом улучшится эпидемиологическая ситуация и настроение поднимется», – говорит Пушков. Сенатор отмечает – сейчас уже есть ощущение, что Россия постепенно проходит пик заболеваемости. В пример он приводит ситуацию в Пермском крае, где до 40% коечного фонда уже освободилось, что является хорошим показателем. Это означает, что острая фаза эпидемии идет на спад. Также он полагает, что и вакцинация сыграет определенную роль, потому что сократится число людей, которые будут подвержены заболеванию. «Ну а в остальном нам нужно, преодолев это, проявить себя прежде всего в сфере экономики, найти рычаги для ускорения экономического развития, надеюсь, они будут найдены. И я уверен, что мы выдержим нашу нынешнюю позицию на мировой арене, а мы являемся одним из тех государств, которые определяют судьбы современного мира», – считает собеседник. Согражданам Пушков пожелал в наступающем году здоровья, не унывать, верить в будущее и в то, что хорошее еще будет и в большом количестве. Ранее известные журналисты Тина Канделаки и Владимир Познер, а также продюсер Иосиф Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД пожелали миру в следующем году избавиться от пандемии коронавируса и некоторых ее последствий. Тем временем журналисты и телеведущие Владимир Соловьев и Анатолий Вассерман рассказали, что их беспокоит в наступающем году. Росстат рассчитал стоимость новогоднего стола 30 декабря 2020, 09:41

Россияне в среднем потратят на покупку продуктов и напитков к новогоднему столу 6,7 тыс. рублей, за год праздничный набор подорожал на 4,56%, свидетельствуют данные Росстата. В набор товаров, стоимость которых оценил Росстат, вошли по килограмму мяса говядины и курицы, по полкилограмма сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка икры и 350-граммовая банка рыбных консервов, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по 0,5 кг свежих помидоров и огурцов, 1 кг апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт – полкилограмма конфет и торт. В числе алкогольных напитков по одной бутылке водки, коньяка и шампанского, из безалкогольных – по литру минеральной воды, фруктового сока и газированной воды. Отдельными позициями указаны готовые салаты оливье и следка под шубой (по 1 кг), передает РИА «Новости». Покупка такого набора в среднем по России оценивается в 6763 рублей, что на 4,56% выше, чем годом ранее (6468 рублей). Сильнее всего за год подорожали картофель (рост на 28,88%) и свежие огурцы (16,17%), апельсины (24%) и яблоки (17,2%), стоимость икры и рыбных консервов выросла на 11%. Мясо курицы и сырокопченая колбаса, по данным Росстата, подешевели – на 0,84% и 2,66% соответственно. Росстат приводит данные по цене продуктов в ноябре текущего года и сравнивает их с ценами ноября 2019 года. Стоимость набора продуктов к праздничному столу сильно разнится от региона к региону. Так, жителями Чукотки и Ненецкого автономного округа придется потратить на покупку вышеперечисленных товаров более 9 тыс. рублей, жителям Камчатки и Магаданской области – порядка 8,7 тыс. рублей. Более 8 тыс. рублей на покупку продуктов для праздника израсходуют жители Москвы, Мурманской и Сахалинской областей, республики Саха (Якутия). В большинстве регионов России расходы на гастрономическую составляющую праздника не превышают 7 тыс. рублей. Меньше всего потратят на приготовление блюд к празднованию Нового года жители Ингушетии (3779 рублей). Напомним, ранее был определен рост стоимости «селедки под шубой» за год. А глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала стоимость продуктов для оливье в этом году. Пятилетняя успешность пусков Роскосмоса выросла до 97% 30 декабря 2020, 02:19 Текст: Антон Антонов

Пуски ракет космического назначения в течение двух последних лет были на 100% безаварийными, сообщил Роскосмос. В сообщении госкорпорации говорится, что «стопроцентная безаварийность» позволила «повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков» до 97%. Такой уровень соответствует контрольному, который указан в стратегии развития Роскосмоса до 2025 года. В 2019 году было проведено 25 успешных пусков, в 2020 году – 17, передает ТАСС. В Роскосмосе также сообщили, что завершен монтаж основной части технологического оборудования в рамках строительства второй очереди космодрома Восточный, темпы строительства остаются стабильными, работы в целом «ведутся даже с небольшим опережением» графика. Вторая очередь предполагает возведение стартового стола и инфраструктуры под ракеты «Ангара-А5». Кроме того, на космодроме Байконур проведено больше половины испытаний модуля «Наука» для МКС. Напомним, гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин признал сокращение числа космических пусков в 2020 году. Он заявил, что «в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира». Первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный планируется в феврале. Музыканты и критики сказали, под какие песни лучше встречать Новый год 31 декабря 2020, 13:38 Текст: Елизавета Булкина

Продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш, а также музыкальные критики поделились любимыми песнями, под которые лучше встречать Новый год. Пригожин рассказал, что любимой новогодней песней для него является знаменитая Jingle Bells. «Я полюбил ее когда-то, и она осталась во мне жить», – рассказал продюсер Ura.ru. Основатель музыкального YouTube-канала «Earz On Fire» Андрей Филиппов советует послушать разные варианты Jingle Bells, в частности, в исполнении группы Austrian Death Machine. Оба продюсера согласились, что новогоднее настроение дарит песня «В лесу родилась елочка». Автор лекций об истории популярной музыки, куратор лейбла новой русской музыки «Темные лошадки» и организатор музыкальных фестивалей Денис Бояринов советует послушать композицию «Приходите в лес на елку». «Эта песня 50-х годов прошлого века в исполнении детского хора Центрального дома железнодорожников, знаменитого советского коллектива, звучит очень умилительно, дети поют ее с невероятным трепетом. И сразу представляется образ идеальной кремлевской елки», – поделился эксперт. Новогодней классикой, по мнению Пригожина и Дробыша, уже стала песня группы ABBA Happy New Year. Дробыш также добавил в список новогодних песен композицию британского поп-дуэта Wham! Last Christmas. Пригожин в свою очередь посоветовал встречать Новый год под песню своей супруги Валерии Merry Christmas To The World, которая в 1998 году стала саундтреком к телефильму режиссера Кена Рассела «Alice in Russialand». Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предложил под Новый год включить песню Эдуарда Хиля «Зима». Также критики советуют послушать знаменитые новогодние песни в современной обработке. Так, Рудченко советует ознакомиться с ремиксом песни Людмилы Гурченко из фильма «Карнавальная ночь» «Пять минут», который сделал диджей Грув (Евгений Рудин). О классике рока советует не забывать музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, песня группы Queen Thank God It’s Christmas известна не всем, но ее стоит послушать. В список новогодних песен вошли также композиция группы «Дискотека авария» «Новогодняя»; песня 60-х годов «Новогодние куплеты» в исполнении народных артистов СССР Анатолия Папанова и Георгия Вицина, заслуженной артистки РСФСР Натальи Защипиной и вокального ансамбля «Улыбка», а также трек Верки Сердючки (Андрей Данилко) «Елки». Последний регион России объявил 31 декабря выходным днем 28 декабря 2020, 16:58 Текст: Вера Басилая

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении в республике 31 декабря этого года выходным днем. Таким образом, во всех регионах страны 31 декабря будет выходным днем для чиновников. Но в некоторых субъектах республики для госслужащих рабочим днем была суббота 26 декабря. При этом многие главы регионов рекомендовали другим работодателям также сделать 31 число нерабочим днем, в том числе в Москве и Подмосковье, – передает ТАСС. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил 31 декабря выходным днем в республике и порекомендовал частным бизнес - компаниям по возможности оставить сотрудников дома, о чем и написал в своем Telegram-канале. Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать 31 декабря всероссийским выходным, он порекомендовал властям регионов сделать этот день нерабочим в 2020 году.