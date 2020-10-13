Космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев объяснил полный запрет спиртосодержащих веществ на МКС.

Он пояснил, что «любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС», включая «дезодоранты, туалетную воду». При этом Самокутяев отметил, что «возгораемость – не главный критерий». По его словам, «все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами». На Земле «видят сразу» – даже «если ты открыл флакон какой-то – запах пошел и сразу на Землю» датчик-анализатор «сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь», сказал космонавт.

Самокутяев сообщил, что сразу «отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха», которые «при попадании паров алкоголя просто перестают работать». Он отметил, что космонавтам, как подводникам, предлагали давать вино для борьбы с последствиями радиационного облучения. Однако предложение не было принято, поскольку опасались поломки блока колонок очистки воздуха. Как подчеркнул Самокутяев, «полное табу на борту», передает РИА «Новости».

Напомним, в 2011 году директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский заявлял, что отправка на орбиту алкоголя никогда за всю историю пилотируемой космонавтики не была разрешена и этот запрет сохранится. НАСА признавалось, что астронавты допускались к полетам в состоянии алкогольного опьянения.

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