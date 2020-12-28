КС России подтвердил право регионов ограничивать передвижения граждан во время пандемии

Региональные власти имеют право вводить ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса, постановил Конституционный суд России.

В КС пытались оспорить постановления губернатора Московской области по ограничениям на фоне распространения COVID-19, передает ТАСС.



«Признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» не противоречащим Конституции РФ, поскольку установление этого положения по его конституционно значимому предназначению и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)», – говорится в документе.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что дополнительные ограничения по коронавирусу в регионе вводить не планируется, напротив, власти хотят ослабить их в канун Нового года.