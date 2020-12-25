Лавров оценил готовность США к коллективным решениям

С приходом к власти администрации Джозефа Байдена США не будут готовы подчиняться коллективным решениям даже в случае возвращения в структуры и договоренности, из которых Вашингтон вышел, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИДа в ходе онлайн-встречи с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда публичной дипломатии им. А.М. Горчакова «Диалог во имя будущего» напомнил, что США вышли из ЮНЕСКО, из Совета ООН по правам человека, Парижского соглашения по климату, передает ТАСС.

«Говорят, что новая администрация США будет более предрасположена для возвращения в международные структуры, но тенденция все-таки имеет место и тенденция такая, что США, даже когда и если они вернутся в те или иные международные структуры, все-таки посылают сигнал, что они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям, если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может», – отметил Лавров.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

В начале декабря избранный президент США Джозеф Байден, подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.