В Москве выразили надежду на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД

Взгляд
24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

Уникальный 2020 год оставил след в истории нефти и газа Михаил Краснов/ТАСС
2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Польша ведет «газовое наступление» на Россию

Сеть польских газопроводов предназначена для вытеснения России с этого рынка REUTERS/Tobias Schwarz
Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
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Как Красная армия преподнесла фашистам «рождественский сюрприз»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Зажигательный рейд 24-го танкового корпуса генерала Баданова 24 декабря 1942 года, когда советские танкисты вломились на большой немецкий аэродром, стал полной неожиданностью для немцев и первой подобной операцией в истории войн. Подробности...
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Ку-клукс-клан или Гражданская война без конца

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодняшнее погружение Америки в леволиберальный хаос явно являет нам плачевный конец перспективы. Способна ли Америка породить консервативную реакцию без того чрезмерного радикализма, который погубил Ку-клукс-клан? Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    В Москве выразили надежду на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД

    24 декабря 2020, 16:56

    Текст: Елизавета Булкина

    Москва рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «США предстоит исправить все допущенные ими нарушения Плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, восстановить тщательно выверенный баланс интересов, на котором строились всеобъемлющие договоренности и, в конечном итоге, поспособствовать возвращению Тегерана к полному возвращению положений СВПД, которые были временно приостановлены иранской стороной в ответ на подрывную деятельность Вашингтона и введенные ими антииранские санкции», – передает ее слова ТАСС.

    По словам Захаровой, Москва исходит из того, что возвращение США в СВПД не должно обставляться дополнительными условиями и требованиями. «Рассчитываем, что прогресс в этом отношении будет достигнут», – резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

    В начале декабря избранный президент США Джозеф Байден, подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

    Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.


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