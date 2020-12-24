В Москве выразили надежду на прогресс в вопросе возвращения США в СВПД

Москва рассчитывает на прогресс в вопросе возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«США предстоит исправить все допущенные ими нарушения Плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231, восстановить тщательно выверенный баланс интересов, на котором строились всеобъемлющие договоренности и, в конечном итоге, поспособствовать возвращению Тегерана к полному возвращению положений СВПД, которые были временно приостановлены иранской стороной в ответ на подрывную деятельность Вашингтона и введенные ими антииранские санкции», – передает ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, Москва исходит из того, что возвращение США в СВПД не должно обставляться дополнительными условиями и требованиями. «Рассчитываем, что прогресс в этом отношении будет достигнут», – резюмировала представитель внешнеполитического ведомства.

В начале декабря избранный президент США Джозеф Байден, подтвердил готовность будущей администрации работать над возвращением Вашингтона в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против голосовали Россия и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.