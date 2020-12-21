Минюст США не заметил масштабных фальсификаций на выборах

Министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что не располагает свидетельствами масштабных махинаций на ноябрьских президентских выборах в стране и не планирует назначать спецпрокурора для расследования подобных утверждений.

«Позвольте мне просто сказать: махинации, к сожалению, имеются при большинстве выборов. Считаю, что мы слишком терпимо к этому относимся. И уверен, что мошенничество было и на этих выборах. Тем не менее я уже комментировал утверждения о системном или масштабном мошенничестве, которое повлияло бы на исход выборов. Я уже высказался и не отказываюсь от этого заявления», – цитирует ТАСС Барра.

Он также отметил, что не намерен назначать спецпрокурора для расследования действий сына избранного американского президента Хантера Байдена. «Есть расследование. Считаю, что его в настоящее время в министерстве [юстиции] ведут ответственным и профессиональным образом. И до настоящего момента я не видел причины назначать спецпрокурора. И у меня нет плана поступать таким образом до своего ухода», – добавил министр юстиции США.

Отмечается, что Барр уходит в отставку 23 декабря.

Ранее СМИ сообщали, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность сменить исполняющего обязанности руководителя министерства юстиции США, если тот не согласится назначить спецпрокурора для проведения разбирательства по делу Хантера Байдена – сына избранного президента страны Джозефа Байдена.

Напомним, американский минюст запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Президент США Дональд Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.