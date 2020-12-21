Эксперт: Новый законопроект оградит детей от деструктивного контента в соцсетях

«Мы рады, что лед тронулся и в этом направлении началась реальная работа. Поправка поможет устранить деструктивный контент и решить другие проблемы интернет-пространства», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Так она прокомментировала внесенную в Госдуму поправку об обязанности социальных сетей самостоятельно выявлять и блокировать весь незаконный контент.

«Национальный центр и Лига безопасного интернета давно призывали к таким законодательным изменениям, а в 2018 году даже обращались к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что привело к созданию соответствующей рабочей группы», – рассказала исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. По ее словам, в последнее время объемы деструктивного контента в Сети выросли в разы. «Около 43 млн россиян либо сталкиваются с противоправным контентом в Сети, либо даже сами состоят в различных деструктивных сообществах и группах в социальных сетях. Из них 8,5 млн – это дети и подростки, которые больше всего уязвимы к воздействию такого контента. Борьба с этим явлением возможна только при объединении усилий государства и самих IT-платформ», – считает эксперт. Она уверена, что новый законопроект позволит усилить защиту детей.

«Кроме того, закон позволит более эффективно решать другие проблемы, например бороться с распространением фейков или с цензурой, которую позволяют себе зарубежные социальные сети в отношении российских СМИ. Так что это шаг в правильном направлении», – добавила она.

«Те IT-платформы, которые хотят работать в правовом поле России, должны будут соблюдать этот закон. Однако одно из главных препятствий на пути выполнения этого закона –отсутствие официальных представительств некоторых IT-компаний в России. Сейчас сложилась ситуация двойных стандартов, когда они извлекают крупную прибыль из нашей страны, при этом не препятствуют распространению в Рунете деструктивного контента, то есть ведут себя без должной ответственности. Такие филиалы должны быть открыты, даже если для этого потребуется законодательное обязательство», – заключила Мизулина.

Ранее депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать весь незаконный контент, сообщал ТАСС. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Кроме того, соцсети будут должны выявлять информацию, выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о регулировании социальных сетей, который еще 2017 году разработал тот же Сергей Боярский и депутат-единоросс Андрей Альшевских.

Также внесенная теперь поправка регламентирует само понятие «социальная сеть». Согласно инициативе, под социальной сетью понимается «сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке России, государственных языках республик в составе России или иных языках народов России, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории России». Из поправки следует, что Роскомнадзор будет признавать такие интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, «позволяющие идентифицировать владельца социальной сети», уточняется в поправке.

При этом в случае, если число пользователей в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс., данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра.

Ранее «Лента.Ру» сообщала о том, что во всем мире «люди стали меньше доверять привычным средствам массовой информации и формируют свою картину мира из того, что видят в соцсетях». Тем не менее, властям разных стран постепенно удается заставить соцсети ответственно относиться к информации, которую они распространяют.