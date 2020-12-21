Эксперт: Новый законопроект оградит детей от деструктивного контента в соцсетях

Взгляд
21 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
Разделы

Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

США и Европа косвенно оказали поддержку российской экономике Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Российская экономика с честью выдержала испытание коронавирусом и карантином. По ряду важных параметров текущий год Россия прошла с меньшими потерями, чем экономика ведущих западных государств, особенно США. Что именно помогло России сдержать падение ВВП, увеличить валютные резервы и предотвратить массовый скачок безработицы?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» - это по сути просто плавучий аэродром. Но каково состояние авиакрыла корабля? mil.ru
Командование ВМФ хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту, какие задачи потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло и почему на данный момент самолеты и летчики «Кузнецова» остаются его слабым звеном? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

Британия потеряла контроль над мутацией коронавируса Frank Augstein/АР/ТАСС
Правительство Британии призналось в потере контроля над новым вариантом COVID-19. Как заявляют в Лондоне, мутация коронавируса стала причиной 60% новых случаев заражения граждан. Из-за этого власти страны вводят жесткий локдаун, а более 20 государств мира приостановили авиасообщение с Британией. Действительно ли очередная мутация коронавируса столь заразна и чем она опасна для россиян? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

15 цифровых напастей в грядущем году

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
На самом деле общество давно окунулось в пучину информационных страстей и слабо представляет себе, как бороться с проблемами, порождёнными кратно умножившимся объемом информации и слабостью инструментов управления этой информацией. Подробности...

На Украине декоммунизировали Деда Мороза

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
В Киеве случился смешной скандал, связанный с новогодней елкой, которую установили на Софийской площади. Вместо обычной звезды ее венчала островерхая шляпа, похожая на головной убор волшебника Гэндальфа. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Европа – это не Шенген, а до Урала

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Относительно Рима и германцы, и славяне – варвары. Варвары, которые доказывают (в первую очередь сами себе) свою самодостаточность, полноценность. И тут Эрмитаж вкупе с германским МИДом фактически предлагают нам новую геополитическую стратегию – ту самую Европу без границ. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
Подробности...

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?
  • Да

  • Нет
Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские специалисты начали изучать новый тип COVID
    Путин возглавил Госсовет России В ОП опровергли предложение распределять продукты малоимущим Шойгу анонсировал госиспытания модернизированного ракетоносца Ту-160 В Кремле нашли лучший ответ на противодействие «Северному потоку – 2»
    Кремль решительно отверг обвинения в кибератаках против госструктур США В местах боев в Карабахе обнаружено более 1 тыс. тел погибших Путин заявил, что армия России не может уступать ВС других стран Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию
    Грузинская оппозиция попросила Байдена спасти Южный Кавказ от России и Турции Кремль заявил о диалоге Москвы и Баку по вопросу сбитого российского вертолета Новейшие российские подлодки назвали революцией в системе сдерживания на море Россия приостановила авиасообщение с Британией

    Главная тема


    Чем ошибка Британии с мутацией COVID-19 грозит России

    «жидкое золото»


    Интерпол предсказал рост преступности на фоне поставок вакцин от COVID

    социологический опрос


    Зеленского признали «неудачником года» почти треть украинцев

    тяжелая форма


    Перенесшего семь остановок сердца мужчину с COVID спасли в Подмосковье

    Видео

    авианесущий крейсер


    Зачем ВМФ срочно понадобился «Адмирал Кузнецов»

    испытание карантином


    Как экономика России удержалась под ударом коронавируса

    Крымские татары


    Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

    столетний юбилей


    Российская разведка возрождается после крупнейшего морального кризиса

    Новое обвинение


    Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

    рыцари здравого смысла


    Евгений Фатеев: Мы лишились иллюзий раньше, чем девственности

    решено за нас


    Борис Акимов: Мы здесь власть

    бостонское чаепитие


    Тимур Шерзад: Как горстка американских колонистов победила Британскую империю

    на ваш взгляд


    Есть ли у вас уже предновогоднее настроение?

    Эксперт: Новый законопроект оградит детей от деструктивного контента в соцсетях

    21 декабря 2020, 17:20

    Текст: Ирина Яровая

    «Мы рады, что лед тронулся и в этом направлении началась реальная работа. Поправка поможет устранить деструктивный контент и решить другие проблемы интернет-пространства», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Так она прокомментировала внесенную в Госдуму поправку об обязанности социальных сетей самостоятельно выявлять и блокировать весь незаконный контент.

    «Национальный центр и Лига безопасного интернета давно призывали к таким законодательным изменениям, а в 2018 году даже обращались к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что привело к созданию соответствующей рабочей группы», – рассказала исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, член Общественной палаты Екатерина Мизулина. По ее словам, в последнее время объемы деструктивного контента в Сети выросли в разы. «Около 43 млн россиян либо сталкиваются с противоправным контентом в Сети, либо даже сами состоят в различных деструктивных сообществах и группах в социальных сетях. Из них 8,5 млн – это дети и подростки, которые больше всего уязвимы к воздействию такого контента. Борьба с этим явлением возможна только при объединении усилий государства и самих IT-платформ», – считает эксперт. Она уверена, что новый законопроект позволит усилить защиту детей.

    «Кроме того, закон позволит более эффективно решать другие проблемы, например бороться с распространением фейков или с цензурой, которую позволяют себе зарубежные социальные сети в отношении российских СМИ. Так что это шаг в правильном направлении», – добавила она.

    «Те IT-платформы, которые хотят работать в правовом поле России, должны будут соблюдать этот закон. Однако одно из главных препятствий на пути выполнения этого закона –отсутствие официальных представительств некоторых IT-компаний в России. Сейчас сложилась ситуация двойных стандартов, когда они извлекают крупную прибыль из нашей страны, при этом не препятствуют распространению в Рунете деструктивного контента, то есть ведут себя без должной ответственности. Такие филиалы должны быть открыты, даже если для этого потребуется законодательное обязательство», – заключила Мизулина. 

    Ранее депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать весь незаконный контент, сообщал ТАСС. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

    Кроме того, соцсети будут должны выявлять информацию, выраженную в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

    Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта о регулировании социальных сетей, который еще 2017 году разработал тот же Сергей Боярский и депутат-единоросс Андрей Альшевских.

    Также внесенная теперь поправка регламентирует само понятие «социальная сеть». Согласно инициативе, под социальной сетью понимается «сайт в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке России, государственных языках республик в составе России или иных языках народов России, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети интернет, находящихся на территории России». Из поправки следует, что Роскомнадзор будет признавать такие интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр. В течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора провайдер хостинга обязан предоставить данные, «позволяющие идентифицировать владельца социальной сети», уточняется в поправке.

    При этом в случае, если число пользователей в РФ на протяжении трех месяцев составляет в течение суток менее 500 тыс., данная социальная сеть по заявлению ее владельца исключается из реестра.

    Ранее «Лента.Ру» сообщала о том, что во всем мире «люди стали меньше доверять привычным средствам массовой информации и формируют свою картину мира из того, что видят в соцсетях». Тем не менее, властям разных стран постепенно удается заставить соцсети ответственно относиться к информации, которую они распространяют.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •