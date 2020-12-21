Lockheed Martin купил производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin объявила о приобретении за 4,4 млрд долларов производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne Holdings.

«Приобретение Aerojet Rocketdyne сохранит и усилит ключевой компонент национальной базы оборонной промышленности... Эта сделка повышает качество поддержки, которую Lockheed Martin оказывает критически важным миссиям США и союзников в сфере безопасности и удерживает национальное лидерство в космосе и гиперзвуковых технологиях», – передает РИА «Новости» слова главы корпорации Джеймса Тейклета.

Как ожидается, окончательная транзакция будет совершена во второй половине 2021 года.

Компания Aerojet Rocketdyne, основанная в 2013 году, проектирует и производит ракетные двигатели и ракеты. Она является подразделением компании Aerojet и имеет несколько филиалов в США.

Напомним, в 2007 году компанией Aerojet Rocketdyne был получен от НАСА контракт на воссоздание водородного ЖРД J-2, который в 1960–1970-х годах использовался на двух верхних ступенях «Сатурна-5». На работы по созданию модифицированного ракетного двигателя J-2X было выделено без малого 1,2 млрд долларов США – однако их единственным результатом стала семилетняя возня на испытательных стендах Rocketdyne, в результате чего модифицированный J-2X так и не был создан.