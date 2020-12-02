Рой зондов-камикадзе предложили отправить к Солнцу

Ученые предлагают отправить к Солнцу несколько малых зондов-камикадзе для исследования ускорения солнечного ветра, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Мы не до конца понимаем, как именно рождается солнечный ветер. Вроде бы это просто истечение горячего газа в вакуум, но когда начинаем измерять солнечный ветер, то ни с одной моделью не сходятся скорость и температура. Есть какой-то дополнительный источник энергии», – передает РИА «Новости» слова Петруковича.

По словам ученого, этот вопрос можно решить только с помощью спутников, подлетающих в зону, где ускоряется солнечный ветер – примерно на расстоянии четырех радиусов Солнца или 2,8 млн километров.

«Для этого нужны маленькие зонды-камикадзе, которые будут подлетать очень близко, передавать информацию на большой спутник и сгорать», – отметил Петрукович.

Проект может быть реализован после 2030 года.