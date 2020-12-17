В «Единой России» обещали содействовать решению озвученных на пресс-конференции Путина проблем

В партии «Единая Россия» отреагировали на озвученные в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина поручения и инициативы, пообещав содействовать решению проблем.

Глава государства в ходе пресс-конференции заявил, что власти должны пересмотреть зарплаты преподавателей. «Единая Россия» готова оказать правительству и Минпросвещения всестороннюю помощь в этом вопросе, заявила депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова.

Она отметила, что важно сформировать новую систему оплаты труда педагогов и усовершенствовать ее на федеральном уровне так, чтобы зарплата педагогов была более справедливой и понятной, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Изменения в Трудовой кодекс, принятые в ноябре этого года, предоставили правительству право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе педагогов, сообщила Аршинова.

«Наша цель – обеспечить учителям достойный уровень зарплат, защитить их от манипуляций с дополнительными ставками, установив справедливое соотношение оклада и дополнительных выплат», – отметила депутат.

С 1 сентября этого года учителя-классные руководители начали получать федеральную надбавку в размере 5 тыс. рублей, напомнила Алена Аршинова. «При этом для них сохранены и все региональные и местные доплаты. В ноябре список педагогов, которым положена доплата за классное руководство, был расширен. С 10 ноября в число получателей этой надбавки включены работники подведомственных образовательных учреждений – МИД, Минкультуры, МЧС и другие», – резюмировала парламентарий.

Также депутаты «Единой России» будут следить за эффективным расходованием средств, направленных на реформу здравоохранения

Путин на пресс-конференции рассказал о расходах бюджета на реформу первичного звена здравоохранения. Глава государства уточнил, что нa программу предусмотрено 500 млрд рублей из федерального бюджета и 50 млрд рублей – из региональных бюджетов. Реформа начнется с 1 января 2021 года, ее цель – обеспечить полную доступность медицины, сказал президент.

«Те составные части [расходов на реформу первичного звена здравоохранения], о которых сказал Президент, обеспечивают 100% доступность медпомощи. Это и вопросы кадров, материально-технического обеспечения, транспорта, строительство ФАПов и мобильных комплексов и многое-многое другое», – отметил координатор проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Госдумы Дмитрий Морозов.

Он напомнил, что парламентарии активно участвовали в подготовке реформы и заинтересованы в ее качественной реализации.

«Наша задача – эффективно расходовать средства. Комитет провел несколько рабочих столов, на котором детально прорабатывали с исполнительной властью планы по усовершенствованию первичной медико-санитарной помощи», – сказал Морозов.

В свою очередь, член общественного совета проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Госдумы Александр Петров, говоря о реформе здравоохранения, заявил, что открытие ФАПов в малых населенных пунктах, оснащение поликлиник оборудованием, поддержка кадров позволит существенно повысить качество медобслуживания в первичном звене.

«Деньги будут направлены, прежде всего, на реализацию обозначенных Президентом задач: обеспечение малочисленных населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек – стационарными фельдшерско-акушерскими пунктами, менее 100 – передвижными ФАПами или передвижными бригадами. Эта задача должна быть выполнена. ФАПы должны быть современными, оснащенными оборудованием и подготовленными кадрами», – подчеркнул Петров. Кроме того, средства пойдут на организацию дневных стационаров и стационаров на дому, реорганизацию районного поликлинического звена.

Повышению качества медпомощи в малочисленных населенных пунктах будут способствовать и телемедицинские консультации. «Мы будем активно использовать цифровое здравоохранение для того, чтобы привлекать специалистов и как можно быстрее ставить первичный диагноз», – пояснил Петров.