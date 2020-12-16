Помпео ушел на карантин

Госсекретарь США Майкл Помпео ушел на самоизоляцию из-за контакта с больным коронавирусом, однако у него инфекцию не обнаружили, сообщил представитель Госдепартамента США.

«Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным», – цитирует ТАСС американского дипломата.

По его словам, Помпео будет находиться на карантине по рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон получил уведомление о необходимости самоизолироваться из-за контакта с инфицированным коронавирусом.