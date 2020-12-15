Трамп объяснил свое поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил свои неудачные результаты прошедших в стране президентских выборов, указав на проблемы с машинами для голосования.

«Огромные проблемы обнаруживаются с машинами для голосования. Там такие сильные отклонения, что это просто смешно. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом. В США такого быть не должно», – написал Трамп в своем Twitter. Республиканец добавил также, что считает такую ситуацию преступлением.

По его словам, в штате Мичиган «процент ошибок» при использовании машин для голосования составлял 68%. «Согласно закону, он должен не превышать доли процента. Выходит ли, что секретарь штата Мичиган нарушил закон?» – задался вопросом американский лидер.

Напомним, Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. При этом все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за Байдена.

СМИ сообщили, что Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах после голосования коллегии выборщиков. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков – 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.