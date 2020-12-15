В Белгородской области решили рекультивировать семь свалок

Власти Белгородской области в 2021 и 2022 годах рекультивируют семь полигонов с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в департаменте ЖКХ региона.

В департаменте сообщили, что «в паспорт федерального проекта «Чистая страна» (входит в нацпроект «Экология») включены семь полигонов, которые будут рекультивированы», передает ТАСС.

Там добавили, что на 2021 год запланированы три таких объекта, на 2022 год – четыре.

Рекультивация семи полигонов ТКО в течение двух лет станет одной из задач, предусмотренных также проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В 2020 году Белгородская область вошла в число семи пилотных регионов-участников, где предстоит внедрить повсеместное раздельное накопление отходов, снизить плату за вывоз ТКО, обеспечить уменьшение количества полигонов для захоронения отходов, появление новой инфраструктуры.

«В перспективах развития отрасли обращения с ТКО в регионе – строительство мусоросортировочных станций мощностью до 40 тыс. тонн в год каждая в Валуйском городском округе и Ракитянском районе. Кроме того, в Валуйском городском округе планируется построить объект по утилизации отобранного ВМР (вторичного материального ресурса)», – добавил гендиректор Центра экологической безопасности – оператора по обращению с ТКО в регионе Леонид Белоковаленко.

Ранее в Удмуртии приступили к ликвидации крупной свалки твердых отходов.