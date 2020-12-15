В Совфеде противопоставили начало вакцинации от ковида в Крыму ситуации на Украине

«Крыму приходится нелегко в борьбе с коронавирусом, но порядка у нас больше, особенно по сравнению с Украиной», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя объявление главы Крыма Сергея Аксенова о начале вакцинации от COVID-19 на полуострове.

«В Крыму к вакцинации относятся положительно и с доверием. Заставлять вакцинироваться никого точно не будут, сама жизнь заставит. Думаю, желающих будет очень много, и вакцинация пройдет успешно и активно», – сказал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник объявил о начале вакцинации от COVID-19 на полуострове. «В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По словам руководителя республики, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от коронавируса, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом Аксенов уточнил, что на сегодняшний день вакцинацию смогут пройти 500 человек.

Сенатор Цеков подчеркнул: «Ситуация по борьбе с коронавирусом в Крыму на несколько порядков лучше, чем в самой развитой области Украины».

Сенатор уверен – «начало вакцинации в Крыму очень четко опровергает украинские фантазии вернуть полуостров». «На Украине вакцинации нет, неизвестно, когда она будет и какой вакциной. Скорее всего, для населения это будет платно. В России же процесс вакцинации уже начался, препараты бесплатные и качественные. Подход к здравоохранению в России и на Украине – это просто небо и земля. Мечтать украинские политики могут сколько угодно, но Крым гарантированно никогда не вернется в состав Украины. А вот что не гарантировано, так эта целостность Украины в рамках сегодняшних границ», – отметил он.

«Мы видим, как захлебываются самые развитые западные страны, пытаясь победить вирус. Нам тоже приходится нелегко, но порядка у нас больше, особенно по сравнению с Украиной. А там наш успех не признают никогда, во всяком случае при нынешней власти», – отметил он.

На ваш взгляд В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку? Да

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«К сожалению, на Украине у власти находятся неадекватные люди, зараженные крайним национализмом. Они не могут объективно оценивать ситуацию в Крыму не только потому, что им это не выгодно, а потому, что сами верят в то, что говорят и пишут. Украинская политическая верхушка не дружит с головой с первых дней независимости Украины, иначе как объяснить, что самая успешная республика СССР скатилась до нынешнего состояния?» – подчеркнул Цеков.

Добавим, что по словам Аксенова, в ближайшее время дополнительно в Республику Крым и Севастополь поступит около тысячи доз вакцины. Информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте минздрава региона и донесена до крымчан медицинскими организациями. Ранее в минздраве республики сообщили, что почти 600 врачей участвуют в лечении пациентов с коронавирусом в Крыму.