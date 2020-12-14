Эксперт о муниципальных выборах в Красноярском крае: «Голос» снова передергивает

Сообщения движения «Голос» о якобы имевших место нарушениях на выборах в органы местного самоуправления Красноярского края, которые проходили в единый день голосования 13 сентября, имеют «некоторые неточности», а вернее – передергивания, заявила газете ВЗГЛЯД глава регионального отделения Корпуса «За чистые выборы» Эвелина Павельева.

Примером таких «передергиваний», по ее словам, являются сообщения относительно «урн старого образца» и их опломбирования. «Ящики для голосования были новые, но члены комиссии не сняли с них защитную пленку. Необходимо отметить, что муниципальные выборы являются малобюджетными, но несмотря на это избирательные процедуры были проведены в соответствии с законодательством РФ, избирательные права граждан не были нарушены. Информирование населения велось через СМИ, социальные сети и приглашения избирателей», – пояснила Эвелина Павельева, которая также является членом совета Красноярского регионального отделения АЮР и региональным координатором Ассоциации НОМ.

В свою очередь адвокат, эксперт НОМ Эдуард Клейман подчеркнул, что выборы в регионе были конкурентными. «В них участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», самовыдвиженцы. Представители «Единой России» получили большинство замещаемых мандатов», – сказал он.

«Я был на связи с местными юристами, общественниками. Меры санитарной безопасности соблюдались, грубые нарушения не зафиксированы. В будущем году от общественников потребуется более серьезная подготовка к наблюдению за выборами депутатов в Государственную думу, поэтому очень важен проект подготовки наблюдателей, который запустила Общественная палата России. Необходимо усилить экспертно-информационное обеспечение избирательных процессов. Это поможет преодолеть проблемные моменты. Эффективное информирование граждан, объективные оценки хода кампании будут способствовать росту интереса общества к выборам», – добавил адвокат.

В Единый день голосования 13 сентября в Красноярском крае проходили выборы в органы местного самоуправления: 35 избирательных кампаний в 18 муниципальных районах края. Выборы проходили на 111 избирательных участках. По результатам голосования на выборах в органы местного самоуправления 13 декабря 2020 года были избраны главы двух сельских поселений и замещены 82 депутатских мандата в представительных органах местного самоуправления».