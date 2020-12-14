Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,07%, до отметки в 72,998 руб., курс евро прибавил 0,29%, достигая 88,67 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00. К 10.22 мск курс доллара находился уже в «красной» зоне, снижаясь до 72,85 руб. (-0,13%). Курс евро ослабил рост и торговался на уровне 88,48 (+0,08%), передает ТАСС.

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