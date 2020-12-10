Путин созвонился с пенсионеркой из Ставропольского края в рамках акции «Елка желаний»

Пенсионерку, пожелавшую в рамках акции «Елка желаний» поговорить с президентом России, удалось найти. Российский лидер Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края.

«Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была – Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно», – передает слова главы государства РИА «Новости».

В этот момент зазвонил телефон, и Путин ответил. «Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин», – сказал президент.

«Это Владимир Владимирович?» – спросила женщина. «Да, это я», – ответил президент.

Наталье Донсковой 97 лет, женщина является инвалидом по зрению и практически не видит. Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая медсестра, заслуженный работник медицинской службы награждена орденами и медалями за медицинскую воинскую службу. До пандемии новой коронавирусной инфекции, женщина вела активную общественную деятельность в рамках Всероссийского общества слепых.

Не достигнув восемнадцати лет, Наталья Донскова вступила в ряды Красной Армии и прошла всю войну с Восьмой гвардейской армией. Свой боевой путь она начала в качестве рядового, а закончила старшиной медицинской службы. За ее плечами Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Украины и в других стран Европы. С войсками 8-й армии 88-й дивизии дошла до Берлина. За время службы она была два раза ранена. Ее военный путь отмечен более чем 20 медалями, среди которых медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова, орден Отечественной войны.

Напомним, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала Владимиру Путину о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции «Елка желаний» загадала желание – поговорить с Путиным по телефону.