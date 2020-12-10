Газпром потерял половину доходов от экспорта газа

Доходы Газпрома от экспорта газа в период с января по октябрь 2020 года снизились на 44,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 19,038 млрд долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический экспорт газа за отчетный период упал на 11,4% – до 159 млрд куб. м, в том числе в октябре экспорт газа составил 17,9 млрд куб. м (рост на 10,9% в месячном выражении) на общую сумму 2,603 млрд долларов (на 31,2% больше, чем в сентябре), передает ТАСС.

Как свидетельствуют данные ФТС, в октябре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа составила 145 долларов за 1 тыс. куб. м, увеличившись с 123 долларов в сентябре.

В августе средняя стоимость составила 92 долларов за 1 тыс. куб. м, в июле – 86 долларов, в июне – 82 доллара, в мае – 94 доллара, хотя еще в феврале показатель находился на уровне 140 долларов за 1 тыс. куб. м.

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-октябре 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года – до 5,988 млрд долларов.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период при этом вырос на 1,8% и достиг 57,1 млн куб. м в сжиженном состоянии.

Экспорт СПГ в октябре 2020 года составил 2,0 млн куб. м (падение на 69,9% по отношению к сентябрю) на сумму 67,2 млн долларов (минус 84,9% к сентябрю).

Указывается, что экспорт СПГ из России осуществляют: Sakhalin Energy и «Ямал СПГ». Sakhalin Energy – это оператор проекта «Сахалин – 2», который занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд куб. м газа.

Акционерами Sakhalin Energy являются Газпром (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

«Ямал СПГ» (50,1% у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, 9,9% – у Фонда Шелкового пути) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа.

Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди «Ямал СПГ».

При этом ранее сообщалось, что Газпром увеличил долю на европейском газовом рынке.