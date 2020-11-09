Стало известно о возможном пересмотре правил оформления ДТП

В России могут пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий во избежание случаев «повторных» аварий (наезды во время оформления ДТП), сообщили СМИ.

Как сообщает «Коммерсант», правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД совместно с правительством Москвы и экспертами до конца недели изучить статистику смертей в результате подобных аварий в столице.

Как рассказали в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, возглавляющего комиссию, МВД должно проверить число погибших в подобных инцидентах, и если оно превышает 10% от общего числа жертв аварий в столице, то правила оформления ДТП будут изменены.

Согласно статистике ГИБДД, с начала года произошло более трех тысяч аварий, которые связаны с наездом на стоящие автомобили, в столице число таких ДТП падает, однако растет количество погибших в них. В дептрансе Москвы полагают, что 40% таких аварий происходят при оформлении другого ДТП.

По данным издания, руководство ГАИ не считает, что речь идет о негативном тренде, при этом в ЦОДД Москвы уже готовят предложения по изменению порядка оформления аварий.

Напомним, в апреле МВД разработало новые правила учета последствий ДТП.