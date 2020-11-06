Эксперт: Социальные сети назначили своего президента в США

Выборы в США в очередной раз показали, что по большому счету именно социальные сети и IT-гиганты назначили там своего президента. Они идут рука об руку с кандидатом от Демократической партии. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя решение социальных сетей в США подвергнуть цензуре выступления президента Трампа.

«Выборы в США показали, что по большому счету именно IT-гиганты назначили своего президента. С самого начала избирательной кампании администрации сетей принялись субъективно модерировать контент. Те потребители, которые так или иначе симпатизировали Дональду Трампу, фактически лишались возможности получить какие-либо новости, связанные с его лозунгами, с его действиями», – возмущается первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.

Самый наглядный пример подобной модерации, уверен собеседник, продемонстрировала соцсеть Facebook, которая сразу после дня голосования попросту «забанила группу сторонников Трампа». В группе, которая насчитывала 150 тыс. человек, избиратели выкладывали свидетельства нарушений, замеченных ими в ходе выборов. «Теперь мы видим, как твиты Трампа, который пытается напрямую общаться со своей аудиторией, минуя ангажированные американские средства массовой информации, обложены плашками – комментариями о том, что высказывания президента якобы не соответствуют действительности и требуют проверки», – напомнил эксперт.

В подобных действиях IT-гигантов нет никакой объективности. «С самого начала выборов мы видим, как дается зеленый свет материалам, которые выпускаются Джо Байденом или в целом Демократической партией, и как целенаправленно игнорируются заявления Дональда Трампа по поводу нечестного подсчета голосов, например, в Мичигане, Висконсине. Подвергаются цензуре его сомнения насчет того, что происходит в Джорджии и Пенсильвании. Это говорит о том, что социальные сети и IT-гиганты в целом идут рука об руку с кандидатом от Демократической партии. Непосредственно с их помощью этот кандидат, как мне кажется, вероятнее всего, и станет теперь президентом. Демонстрируется абсолютно ангажированный подход», – убежден политолог.

По словам Данюка, сложилась искусственная ситуация, в рамках которой монополия IT-гигантов позволяет им формировать общественное мнение, запрещая альтернативные точки зрения в информационном пространстве. «По большому счету, американские IT-гиганты напрямую становятся инструментом цензуры против одних политических сил и инструментом пропаганды для других», – пояснил член ОП.

Что касается российской прессы, среди которых RT, «Спутник» и другие, то в отношении них американские IT-гиганты применяют точно такую же логику, добавил Данюк.

«Мы видим, как целенаправленно модерируется контент российских информационных ресурсов, он выставляется как ангажированный. Делается все, чтобы его сложно найти по поиску. Либо вообще аккаунты наших изданий банятся, как, например, это не раз уже было в Twitter и в Facebook. Вопреки своим программным заявлениям, на самом деле IT-гиганты не допускают свободного высказывания своей точки зрения. Напротив, они служат инструментом создания некоего информационного кокона, внутри которого потребителю уже и не нужно альтернативной точки зрения. Это печальный факт. К сожалению, даже высшая власть в лице президента Америки ничего не может поделать с этим», – посетовал Данюк.

Трамп и его администрация, напомнил собеседник, хотели обязать социальные сети жестко отчитываться перед законом, пытались создать инструменты надзора за ними. «Но как мы видим, IT-гигантам это не понравилось. В ответ они начали напрямую вмешиваться в политику, по крайней мере, в процесс информационного сопровождения выборов», – отметил член ОП.

Прецедент подобного вмешательства в выборы опасен, считает он. «Возникает цифровой диктат крупнейших IT-компаний, которые замещают собой государство и общество, они сами решают, какая информация должна проходить строгое модерирование, какая – вообще удаляться, а какая с помощью заданных алгоритмов будет продвигаться и доходить до потребителя. IT-гиганты становятся настоящими хозяевами в США и могут беспрепятственно формировать информационное поле», – уверен эксперт.

Напомним, примерно за полгода до голосования конфликт главы американского государства с социальными сетями – особенно с Twitter – обострился. В мае на некоторых твитах Трампа появились отметки о недостоверной информации.

«Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило», - пообещал в ответ американский лидер.

В июне, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Twitter вообще поначалу удалил сообщение Трампа, пригрозившего протестующим, что не допустит создания в Вашингтоне «автономной зоны» по примеру Сиэтла и готов применить «серьезную силу».

«В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет «автономной зоны», пока я ваш президент. Если они попытаются, они будут встречены с серьезной силой!», - пытался сообщить Трамп. Вместо этого сообщения можно было увидеть надпись: «Этот твит нарушает правила Твиттера в отношении оскорбительного поведения».

В октябре и Twitter, и Facebook, и запретили распространение статьи New York Post с компроматом на сына Джо Байдена – Хантера. Позднее руководство Twitter признало, что это было ошибкой и разблокировало публикацию.

Накануне Twitter опять пометил один из постов Трампа как «спорный контент», который может ввести в заблуждение о том, «каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии». В этом твите президент заявил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

Происходящее в США – хороший повод для России задуматься о создании инструментов противодействия подобному рода вмешательству в общественное сознание. «В первую очередь, нужно создать нормативно-правовую базу. У нас до недавнего времени даже не было законов, которые как-то регулировали бы деятельность владельцев социальных сетей», – напомнил Данюк.

Эксперт подчеркнул, что российское общество уже само «призывает к созданию барьеров в интересах правовой защиты рядового потребителя». «Естественно, в первую очередь должна быть введена жесткая ответственность IT-гигантов, для чего нужно принять соответствующий закон и создать правоприменительную практику, в рамках которой эти законы будут работать. У нас уже есть примеры, когда суды выносят решения по поводу социальных сетей, но эти решения игнорируются, потому что у сетей нет представительства в России», – пояснил собеседник.

Однако стоит учесть размер заработков IT-гигантов на российском рынке, призвал Данюк, это обстоятельство можно использовать как рычаг давления.

«Необходимо создавать механизмы, чтобы за невыполнения решений судов и требований наших инстанций компании несли бы финансовую ответственность. Тут нужно пытаться соблюсти интересы наших граждан, которые не хотят отказываться от этих социальных сетей, но при этом сделать так, чтобы сети соответствовали нашим законам. Эта задача непростая, но выполнимая. Такие механизмы уже созданы в других странах: во Франции, Австралии, Новой Зеландии, в целом ряде азиатских государств. Там власти сумели заставить IT-компании считаться со своим законодательством», – подытожил Данюк.

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