Двигатель для российской многоразовой ракеты решили напечатать на 3D-принтере СМИ указали на подозрительную скрытность прячущейся в Британии сторонницы Навального Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз молока и мяса из Белоруссии 5 ноября 2020, 13:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Россельхознадзор с 9 ноября отменяет ограничения на ввоз части продукции трех белорусских предприятий. Решение принято по итогам переговоров руководителя ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным, передает РИА «Новости». Разрешены поставки: – конины, бескостной говядины и готовой мясной продукции ОАО «Слонимский мясокомбинат»; – бескостной говядины и готовой мясной продукции ОАО «Волковысский мясокомбинат»; – цельномолочной, сухой молочной продукции и масла из коровьего молока ОАО «Молочный мир». «Ввоз в Россию продукции обозначенных предприятий будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов», – уточнили в Россельхознадзоре. Москва запросила у Минска материалы об устранении ранее выявленных нарушений. Белорусская сторона должна ответить в течение двух недель. Напомним, в декабре вице-премьер Белоруссии Владимир Дворник сообщил, что поставки в Россию молочной и мясной продукции с 20 белорусских предприятий запрещены полностью.

