Журналисты выяснили, что скрывает семья спонсора Навального

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30 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:26  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Как Лигачев возвысил Ельцина и пытался остановить перестройку

В первые годы правления Горбачева Егор Лигачев был его правой рукой в делах партии Юрий Абрамочкин/РИА Новости
«Лигачев пригрозил будущему президенту России потерей партбилета, Ельцину пришлось подчиниться», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Евгений Спицын, лично знакомый с Егором Лигачевым, одним из руководителей нашей страны в 80-х годах. Сегодня у Лигачева – столетний юбилей. Какую роль этот человек сыграл для последних лет жизни СССР? Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Как Литва сейчас воюет против советских солдат

Красные звезды – как красная тряпка для литовских властей Павел Бушуев/ТАСС
Для литовских властей вандализм лишь формально является преступлением, на самом же деле – это одобряемое государством деяние. По крайней мере, если речь идет об осквернении могил советских солдат и памятных знаков над ними. Люди, которые ухаживают за военными захоронениями, подвергаются наказанию – в отличие от тех, кто их разрушает. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Имперский орел против «новой нормальности»

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Не надо никаких специальных национальных идей. Просто придерживаться здравого смысла – уже достаточно. И вот перед нами – готовая имперская максима: на территории нашей страны живут мужчины и женщины; цель государства – способствовать их семейному благополучию, счастью и процветанию. Подробности...
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Если Европа не защитит себя, она станет халифатом

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Некоторые проблемы лучше решать не по мере их поступления. Но что выросло, то выросло. И что останется Макрону, если его ультиматум проигнорируют? Запретить ислам? Арестовать имамов? Подробности...
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Забудут ли когда-нибудь всех советских героев

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Основной проблемой в явлении под названием Зоя Космодемьянская является неопределенность ее положения в общественном сознании. История выбила из-под ног казненной героини могучий советский постамент и не сумела ничем его заменить. Подробности...
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Латвия попросила Россию о помощи

Обсуждение: 17 комментариев

Киргизам предложили отказаться от русского

Кто подсадил Америку на наркотики

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Журналисты выяснили, что скрывает семья спонсора Навального

    30 ноября 2020, 12:09

    Текст: Мария Бобылева

    После того, как блогер Алексей Навальный признался, что фактически находится на содержании у бизнесмена Бориса Зимина – сына основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина, журналисты выяснили, как семья Зимина может быть связана с криминалом и Коптевской ОПГ.

    Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов – излюбленные пассажи расследований Алексея Навального, который в недавнем интервью Юрию Дудю признался, что его фактически содержит проживающий в США бизнесмен, президент инвестиционной компании BMT Борис Зимин – сын основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина.

    «Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить, понимает, что политика – это основное мое место работы, приложения усилий. Он заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу. Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик»... Ему не настолько нужны эти услуги... В первую очередь он просто хочет нас поддержать», – заявил Навальный.

    Вероятно, поэтому в списке его разоблачений нет истории о Зиминых. Пообщавшись с действующими и отставными правоохранителями и проводившими расследование журналистами, RT восполнил этот пробел и рассказал, как может быть связана с криминалом семья Зимина.

    Отец Бориса, Дмитрий Зимин, известен как основатель «ВымпелКома» («Билайн») и Фонда некоммерческих программ «Династия». В 2005 году Forbes оценивал его состояние в 520 млн долларов. Меценат уверял, что отдал на благотворительность «почти все». В 2015 году Минюст признал «Династию» иноагентом, и Зимин-старший закрыл фонд.

    Издание также отмечает, что в сети фигурировала информация о том, что у Дмитрия Зимина два сына – Борис и Сергей. Но о последнем меценат предпочитал умалчивать, поскольку он может быть связан  с Коптевской ОПГ. Так, в январе 1998 года «Коммерсантъ» писал об объявлении в розыск лидера «коптевских» Сергея Зимина по кличке Зёма по подозрению в убийстве «тушинского преступного авторитета». К тому моменту Сергей, по сведениям издания, уже был в розыске по другому делу – за вооружённое нападение на предпринимателя в 1996 году.

    По данным «Российской газеты», Коптевская ОПГ в конце 1990-х насчитывала 250 человек. Как отмечало издание в публикации 1998 года, «коптевские» контролировали «не только свои родные места» и часть центра столицы, но также большие участки на севере и северо-западе Москвы, бизнес в подмосковных Железнодорожном, Лобне, Долгопрудном, районы Шереметьева-1 и Шереметьева-2.

    Из архивных оперативных данных следует, что Сергей Дмитриевич Зимин родился в 1962 году. Сейчас ему было бы 58 лет. Бывший боксёр вошёл в состав Коптевской ОПГ в 1987 году, гласит справка Центрального адресно-справочного бюро (ЦАСБ) ГУВД Москвы 1994 года. «Несколько раз подвергался уголовному преследованию, но благодаря даче взятки сотрудникам правоохранительных органов избегал наказания», – говорится в документе.

    В 1999 году «Литературная газета» писала о Сергее Зимине как о сыне основателя «ВымпелКома» в связи с убийством совладельца компании Константина Кузового 25 марта 1999 года. Зимин до сиз пор остается на свободе, по данным СМИ, он мог скрыться в Германии или Испании. Источник в МВД сообщил, что разыскное дело Зимина было закрыто в 2007 году, хотя он остается в статусе подозреваемого в убийстве.

    За семь лет до этого радиоинженер Дмитрий Зимин, более 35 лет занимавший руководящие должности в Радиотехническом институте (РТИ) им. Минца, создал одну из первых в стране общедоступных сетей сотовой связи. Сделал он это на оборудовании американской фирмы PLEXSYS и на предоставленных российскими военными частотах. Так появилось АО «ВымпелКом». Компания долгое время была лидером на рынке, но после дефолта 1998 года понесла убытки: начали набирать популярность конкуренты – МТС, МСС, «СОНЕТ» и «МегаФон».

    В сентябре 1998-го «ВымпелКом» покинул первый заместитель гендиректора Константин Кузовой, который вошел в руководство компании «Персональные коммуникации» («СОНЕТ»).  Вскоре Кузовой дал интервью агентству «Алгоритм-медиа», в котором рассказал о конфликте с Зиминым. При этом он остался акционером «ВымпелКома». Спустя несколько месяцев после интервью, в марте 1999 года, Кузовой был застрелен в подъезде собственного дома. «Литературная газета» писала об убитом, что он скупил 38% акций РТИ им. Минца, «намеревался объединить свою долю с большим пакетом акций конкурентов «Билайна» и таким образом «выдавить» Зимина из родного гнезда». При этом и «Литературная газета», и «Коммерсантъ» отмечали, что Дмитрий Зимин был потрясён убийством бывшего партнера.  В 2001 году Зимин ушел из бизнеса и стал заниматься благотворительностью.

    Тем временем сын Сергея Зимина – Роман 1982 года рождения также давно знаком правоохранителям. Согласно данным сводок правоохранителей, в 2005 году Роман Зимин был осужден на четыре года условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, перевозка или хранение наркотиков). В 2007-м Роман Зимин фигурировал в деле об избиении. Зимой 2008-го Роман Зимин со своим подельником Георгием Чумбуридзе совершил грабеж и разбой, сообщил источник в МВД. За совершение этих преступлений осенью того же года Останкинский районный суд Москвы приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2015 году Зимин был освобожден из колонии условно-досрочно, «с неотбытым сроком в два года, 11 месяцев и восемь дней», гласит одно из судебных решений по его делу.

    30 мая 2018 года Роман фотографировался вместе с семейством Зиминых на юбилее основателя «Билайна» в ЦДХ в Москве. Снимки можно увидеть на странице Дмитрия Зимина в Facebook. В 2019 году, не позднее мая,Роман Зимин купил, по данным источника RT в ГИБДД, Mercedes-Benz Е-класса за 3 млн рублей. По данным ГИБДД на 20 ноября, с 2019 года он накопил 17 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. 


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