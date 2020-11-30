Журналисты выяснили, что скрывает семья спонсора Навального

После того, как блогер Алексей Навальный признался, что фактически находится на содержании у бизнесмена Бориса Зимина – сына основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина, журналисты выяснили, как семья Зимина может быть связана с криминалом и Коптевской ОПГ.

Родственные и дружественные связи во власти, криминальный бизнес, сомнительные источники доходов – излюбленные пассажи расследований Алексея Навального, который в недавнем интервью Юрию Дудю признался, что его фактически содержит проживающий в США бизнесмен, президент инвестиционной компании BMT Борис Зимин – сын основателя фонда «Династия» Дмитрия Зимина.

«Зимин очень хорошо понимает, что мне нужно на что-то жить, понимает, что политика – это основное мое место работы, приложения усилий. Он заключает со мной юридический контракт, я делаю действительно какую-то работу. Но это не то чтобы прямо полноценные отношения «клиент и заказчик»... Ему не настолько нужны эти услуги... В первую очередь он просто хочет нас поддержать», – заявил Навальный.

Вероятно, поэтому в списке его разоблачений нет истории о Зиминых. Пообщавшись с действующими и отставными правоохранителями и проводившими расследование журналистами, RT восполнил этот пробел и рассказал, как может быть связана с криминалом семья Зимина.

Отец Бориса, Дмитрий Зимин, известен как основатель «ВымпелКома» («Билайн») и Фонда некоммерческих программ «Династия». В 2005 году Forbes оценивал его состояние в 520 млн долларов. Меценат уверял, что отдал на благотворительность «почти все». В 2015 году Минюст признал «Династию» иноагентом, и Зимин-старший закрыл фонд.

Издание также отмечает, что в сети фигурировала информация о том, что у Дмитрия Зимина два сына – Борис и Сергей. Но о последнем меценат предпочитал умалчивать, поскольку он может быть связан с Коптевской ОПГ. Так, в январе 1998 года «Коммерсантъ» писал об объявлении в розыск лидера «коптевских» Сергея Зимина по кличке Зёма по подозрению в убийстве «тушинского преступного авторитета». К тому моменту Сергей, по сведениям издания, уже был в розыске по другому делу – за вооружённое нападение на предпринимателя в 1996 году.

По данным «Российской газеты», Коптевская ОПГ в конце 1990-х насчитывала 250 человек. Как отмечало издание в публикации 1998 года, «коптевские» контролировали «не только свои родные места» и часть центра столицы, но также большие участки на севере и северо-западе Москвы, бизнес в подмосковных Железнодорожном, Лобне, Долгопрудном, районы Шереметьева-1 и Шереметьева-2.

Из архивных оперативных данных следует, что Сергей Дмитриевич Зимин родился в 1962 году. Сейчас ему было бы 58 лет. Бывший боксёр вошёл в состав Коптевской ОПГ в 1987 году, гласит справка Центрального адресно-справочного бюро (ЦАСБ) ГУВД Москвы 1994 года. «Несколько раз подвергался уголовному преследованию, но благодаря даче взятки сотрудникам правоохранительных органов избегал наказания», – говорится в документе.

В 1999 году «Литературная газета» писала о Сергее Зимине как о сыне основателя «ВымпелКома» в связи с убийством совладельца компании Константина Кузового 25 марта 1999 года. Зимин до сиз пор остается на свободе, по данным СМИ, он мог скрыться в Германии или Испании. Источник в МВД сообщил, что разыскное дело Зимина было закрыто в 2007 году, хотя он остается в статусе подозреваемого в убийстве.

За семь лет до этого радиоинженер Дмитрий Зимин, более 35 лет занимавший руководящие должности в Радиотехническом институте (РТИ) им. Минца, создал одну из первых в стране общедоступных сетей сотовой связи. Сделал он это на оборудовании американской фирмы PLEXSYS и на предоставленных российскими военными частотах. Так появилось АО «ВымпелКом». Компания долгое время была лидером на рынке, но после дефолта 1998 года понесла убытки: начали набирать популярность конкуренты – МТС, МСС, «СОНЕТ» и «МегаФон».

В сентябре 1998-го «ВымпелКом» покинул первый заместитель гендиректора Константин Кузовой, который вошел в руководство компании «Персональные коммуникации» («СОНЕТ»). Вскоре Кузовой дал интервью агентству «Алгоритм-медиа», в котором рассказал о конфликте с Зиминым. При этом он остался акционером «ВымпелКома». Спустя несколько месяцев после интервью, в марте 1999 года, Кузовой был застрелен в подъезде собственного дома. «Литературная газета» писала об убитом, что он скупил 38% акций РТИ им. Минца, «намеревался объединить свою долю с большим пакетом акций конкурентов «Билайна» и таким образом «выдавить» Зимина из родного гнезда». При этом и «Литературная газета», и «Коммерсантъ» отмечали, что Дмитрий Зимин был потрясён убийством бывшего партнера. В 2001 году Зимин ушел из бизнеса и стал заниматься благотворительностью.

Тем временем сын Сергея Зимина – Роман 1982 года рождения также давно знаком правоохранителям. Согласно данным сводок правоохранителей, в 2005 году Роман Зимин был осужден на четыре года условно по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление, приобретение, перевозка или хранение наркотиков). В 2007-м Роман Зимин фигурировал в деле об избиении. Зимой 2008-го Роман Зимин со своим подельником Георгием Чумбуридзе совершил грабеж и разбой, сообщил источник в МВД. За совершение этих преступлений осенью того же года Останкинский районный суд Москвы приговорил его к 11 годам лишения свободы. В 2015 году Зимин был освобожден из колонии условно-досрочно, «с неотбытым сроком в два года, 11 месяцев и восемь дней», гласит одно из судебных решений по его делу.

30 мая 2018 года Роман фотографировался вместе с семейством Зиминых на юбилее основателя «Билайна» в ЦДХ в Москве. Снимки можно увидеть на странице Дмитрия Зимина в Facebook. В 2019 году, не позднее мая,Роман Зимин купил, по данным источника RT в ГИБДД, Mercedes-Benz Е-класса за 3 млн рублей. По данным ГИБДД на 20 ноября, с 2019 года он накопил 17 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.