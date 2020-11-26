Дегтярев увеличил финансирование территориального общественного самоуправления

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев отметил важность программы территориального общественного самоуправления и сообщил о решении увеличить финансирование ТОСов.

«Как вы знаете, я посетил все муниципальные районы и города нашего края, многие по нескольку раз. С уверенностью могу сказать, что программа территориального общественного самоуправления – одна из самых важных и востребованных краевых программ. Она позволяет гражданам самостоятельно, с использованием краевых средств, решить свои проблемы на местах. Видя значимость этой программы, я принял решение об увеличении в следующем году ее финансирования с 75 до 100 млн рублей», – передает слова Дегтярева «Комсомольская правда».

Финансовый блок краевого правительства уже получил соответствующие указания. При этом, программа поддержки ТОСов комплексная. Кроме региональных денег участие в ней примут и бюджеты районов на местах. Также не препятствуется привлечение инвесторов.

«Мы будем поддерживать активность людей, помогать взращивать инициативы. Они сами могут решать, на какие социально значимые объекты в первую очередь потратить деньги. Возможности для этого есть», – подчеркнул Дегтярев.

Напомним, сейчас в крае действует 841 территориальное общественное самоуправление (ТОС). С 2016 года по 2020 год ими реализованы 818 различных проектов. Из краевого бюджета на цели софинансирования было выделено 261 млн рублей.