В возрасте 76 лет умер актер Владимир Фирсов. Его тело обнаружила младшая сестра днем в квартире артиста и вызвала скорую помощь и экстренные службы.

«Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз – острая сердечно-сосудистая недостаточность», – передает источник газеты «Комсомольская правда» в правоохранительных органах.

Отмечается также, что полиция начала проверку. Тело Фирсова отправили на медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину гибели.

Владимир Фирсов снимался в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен, «Москва слезам не верит», «Осенний марафон», «Забытая мелодия для флейты», «Охота на единорога» и сериалах «Хождение по мукам», «Дальнобойщики», «Клетка» и других.