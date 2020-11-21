Стало известно о намерении США отменить запрет на полеты Boeing 737 MAX В Европе анонсировали возобновление полетов Boeing 737 MAX 21 ноября 2020, 20:07 Текст: Абдулла Шакиров

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX в Европе возобновится в январе, сообщил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай. «Вполне вероятно, что мы примем решения, позволяющие (самолет) в эксплуатацию в январе», – цитирует Reuters директора EASA. В четверг Федеральное авиационное управление США дало разрешение на полеты самолетов Boeing 737 MAX. Напомним, эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в прошлом году после двух катастроф. На фоне проблем с самолетом 737 MAX в январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку 737 MAX. Только в сентябре Boeing заключил первый в 2020 году контракт на поставку 737 MAX. В августе компания потеряла 17 заказов на этот самолет.

