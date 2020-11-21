В Крыму отреагировали на слова Санду о статусе полуострова

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о статусе Крыма является ее первой внешнеполитической ошибкой, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель заявил, что «озвучивая противоречивые высказывания по вопросу взаимодействия Молдавии и Москвы, Санду допускает первую внешнеполитическую ошибку», передает РИА «Новости».

По его мнению, «у нового президента Молдавии нет последовательности и взвешенного подхода».

Гемпель добавил, что Санду следует рассуждать не о Крыме, а искать возможность урегулирования ситуации в Приднестровье: «При нынешнем подходе Тирасполь для Молдавии может быть потерян полностью. Крым же свою судьбу навеки связал с Россией, и это не оговаривается».

Между тем действующий президент Молдавии Игорь Додон оценил слова Санду о ситуации в Приднестровье: «(Санду) говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с берегов Днестра, что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее... Я считаю эти ее заявления серьезной ошибкой».

Он отметил в эфире телеканала NTV Moldova, что подобные заявления президента недопустимы из-за конфликта с непризнанной ПМР.

Ранее Санду в интервью изданию «Европейская правда» заявила, что считает Крым территорией Украины. Также она выразила мнение, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы.

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

В 2020 году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины.

Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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