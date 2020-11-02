Ангар с газовыми баллонами загорелся в Москве

На юге Москвы произошел пожар в ангаре с газовыми резервуарами, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Газопровод, 4а, внутри ангара слышны хлопки, передает ТАСС.

Уточняется, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, существует угроза взрыва, из-за чего пожарные держатся на безопасном расстоянии.

По информации РИА «Новости», общий объем газовых баллонов в ангаре составляет 600 кубометров.

В воскресенье в гараже в Мытищах произошел взрыв, из-под завалов спасли человека. Три гаража в результате взрыва полностью обрушились, у двух других частично повредило стены. При взрыве погиб один человек.