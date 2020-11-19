Британцы разработали «противокоронавирусный» спрей для носа

Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который, как утверждается, якобы может эффективно защитить от коронавируса.

Группа исследователей института здравоохранения при университете Бирмингема заявила, что спрей для носа, который может эффективно защитить от вируса COVID-19, разработан с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме от регуляторов Британии, Европы и США, передает РИА «Новости».

«Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания», – говорится в заявлении.

Отмечается, что наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них – каррагинан – является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй – геллан – выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Ученые обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения.

«Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса», – приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.

Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.

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