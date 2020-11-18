Пенсионер лишился четверти миллиона после вызова проститутки

Стало известно о 60-летнем жителе Москвы, который лишился 250 тыс. рублей после вечера в компании проститутки. По словам пенсионера, деньги таинственно исчезли из шкафа во время визита девушки.

Мужчина нашел номер темнокожей девушки по имени Сабина в Сети. До случая с пропажей денег он уже трижды пользовался ее услугами и вечером 17 ноября пенсионер вновь решил провести в компании проститутки. Та приехала к мужчине в квартиру на Лухмановской улице. Встретив ее, пенсионер пошел в душ. После принятия ванны он обнаружил, что из шкафа пропали 250 тыс. рублей, передает Рен ТВ.

При этом девушка заявила, что деньги не брала. Пенсионер ей не поверил и решил вызвать полицию, однако девушка скрылась до приезда правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина украл в квартире у знакомого вещи на 2,3 млн рублей, пока тот спал.