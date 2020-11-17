Французские СМИ «похоронили» Елизавету II

Французские журналисты на сайте государственного радио страны Radio France Internationale случайно «похоронили» многих ныне живых знаменитостей, в том числе 94-летнюю королеву Британии Елизавету II.

В списке «похороненных» также значатся бразильский футболист Пеле, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, экс-президент США Джимми Картер, актриса Брижит Бардо и режиссер Клинт Иствуд. Всего на сайте издания появилось порядка 100 черновиков некрологов, передает «Царьград».

Позже некрологи с сайта были удалены, а руководство радиостанции объяснило неприятный казус технической ошибкой – якобы публикации появились во время «переезда» портала на новую систему управления.

Таким образом, некрологи на смерть известных личностей были подготовлены редакцией сайта заранее и хранились в черновиках, однако вследствие ошибки или чьей-то халатности были случайно опубликованы.