Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Астронавты пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX перешли на борт Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути, передает РИА «Новости».

На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Для перехода астронавтов с Crew Dragon экипаж МКС открыл люк. Тем временем экипаж снял скафандры, в которых был во время старта корабля и стыковки с МКС. Прибывшие на орбиту астронавты будут оставаться на МКС около полугода.

Crew Dragon прибыл на МКС в 7.01 мск во вторник после старта с Земли накануне.

Напомним, корабль стартовал к МКС в 19.27 15 ноября по времени восточного побережья США (03.27 мск понедельника). В августе корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА вернулся на Землю после двух месяцев на орбите – для США это был первый с 2011 года самостоятельный пилотируемый полет к МКС.