Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

Взгляд
17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Китай нанес экономике США удар в спину

Крупнейшая в истории сделка о свободной торговли поможет Китаю свергнуть США с олимпа REUTERS/Kham
КНР подписала уникальную сделку о свободной торговле с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Ее уникальность не только в том, что она затрагивает сразу треть населения планеты и треть мировой экономики. Важно, что экономический союз с Китаем создают союзники Америки – Япония и Австралия. Это может говорить о переходе мирового экономического лидерства от Вашингтона к Пекину. Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Айфон – плохая религия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

    17 ноября 2020, 10:10

    Текст: Евгения Шестак

    Астронавты пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX перешли на борт Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

    Crew Dragon доставил на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также японца Соити Ногути, передает РИА «Новости»

    На борту МКС экипаж Crew Dragon встречают астронавт НАСА Кейт Рубинс и двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. 

    Для перехода астронавтов с Crew Dragon экипаж МКС открыл люк. Тем временем экипаж снял скафандры, в которых был во время старта корабля и стыковки с МКС. Прибывшие на орбиту астронавты будут оставаться на МКС около полугода.

    Crew Dragon прибыл на МКС в 7.01 мск во вторник после старта с Земли накануне. 

    Напомним, корабль стартовал к МКС в 19.27 15 ноября по времени восточного побережья США (03.27 мск понедельника). В августе корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА вернулся на Землю после двух месяцев на орбите – для США это был первый с 2011 года самостоятельный пилотируемый полет к МКС.


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