Пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 19.27 по времени восточного побережья США (03.27 мск понедельника). В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience («Стойкость»), вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути, передает ТАСС.

Примерно через 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя в автоматическом режиме совершила посадку на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Через 12 минут после запуска корабль вышел на околоземную орбиту.

Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 23.00 понедельника по времени восточного побережья США (07.00 мск вторника). Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Напомним, 2 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета. Корабль стартовал с Земли в конце мая и пробыл на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.