Волонтеры-медики раскритиковали сторонников Навального за нападки на врачей

«Нужно понимать, что каждый из нас, вне зависимости от взглядов, может оказаться в реанимации. И вокруг будут те люди, которых ты вчера обзывал. При этом они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, комментируя резкие высказывания сторонников блогера Алексея Навального в адрес президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля и других медиков.

«Неправильно нападать на врачей в такое непростое для них время, ведь они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что. Это касается не только врачей, но и волонтеров, которые в период пандемии ежедневно помогают тысячам людей. Их можно назвать настоящими героями», – сказал член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального негативно высказывались в адрес президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля и других врачей – в частности, медиков, работающих в больнице скорой помощи № 1 в Омске. Так, соратник Навального Владимир Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях. В ОНФ от Милова потребовали извинений перед Рошалем.

Супруга Навального Юлия, в свою очередь, жестко отвергла инициативу Рошаля создать совместную экспертную группу с представителями Немецкой врачебной палаты, которая курировала бы лечение блогера и разбиралась бы в обстоятельствах его предполагаемого отравления. Негативное отношение к медикам высказывала и лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

«Нужно понимать, что в любой момент каждый из нас, вне зависимости от взглядов, может оказаться на реанимационной койке в больнице, – заметил Савчук. – И вокруг будут те люди, которых ты вчера обижал и обзывал, чьей работой ты был не доволен. Они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что. Неправильно нападать на врачей в такое непростое для них время. Об этом стоит подумать и свои взгляды пересмотреть».

Собеседник также напомнил о Всероссийской акции «Мы вместе», которая началась 21 марта и объединила «множество волонтерских организаций, общественных объединений и просто неравнодушных людей с целью помочь людям на самоизоляции, пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями».

«Акция включала в себя помощь в доставке и покупке лекарств и продуктов. Участие в ней принимали люди совершенно разных специальностей, которые нашли в себе силы помогать другим. Акция объединила больше 130 тысяч волонтеров по всей стране», – рассказал Савчук, добавив, что на данный момент в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом волонтерские штабы активно работают в 80 регионах страны.

Савчук также отметил, что одним из флагманских направлений работы ОНФ сейчас является помощь региональному здравоохранению. «Волонтеры работают уже в 460 медицинских организациях, однако работы продолжаются и по остальным направлениям», – заключил член Центрального штаба ОНФ.