Папа римский поставил лайк эротическому фото бразильской модели

Папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Наталии Гариботто, запечатленной в откровенном наряде.

На снимке девушка позирует в образе школьницы в чулках и короткой юбке. Британское издание The Sun успело заметить, что понтифику понравилась фотография девушки.

Отмечается, что Гариботто обрадовалась вниманию 83-летнего понтифика и написала ему личное сообщение в Instagram, однако ответа не получила. Лайк с официального аккаунта папы римского также вскоре исчез из-под записи.

Пользователи Сети предположили, что лайк мог появиться случайно, а сам папа римский вряд ли ведет страницу в соцсети лично.

Ранее папа римский Франциск заявил, что удовольствия от полового акта с любимым человеком или хорошей еды являются «божественными».