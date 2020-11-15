Стало известно об улучшении самочувствия Хрусталева

Телеведущий Дмитрий Хрусталев чувствует себя нормально, все страшное позади, сообщила менеджер шоумена Анна Тригуб.

«Все страшное позади. Дима в порядке и благодарит всех, кто переживал за его жизнь и здоровье, и всех, кто поддерживал родных и близких!» – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее сообщалось, что телеведущий и актер Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию в городе Сестрорецке. Диагноз ведущего уточняется, по предварительным данным, у него зафиксировали коронавирусную инфекцию.

В октябре у главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова диагностировали коронавирус. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме. Летом популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявляла, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.