У главы московского дептранса подтвердился коронавирус

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заболел коронавирусом, инфекцию подтвердило соответствующее тестирование.

«Получил положительный результат теста на коронавирус. Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения. Пока работать буду из дома», – приводятся слова чиновника в Telegram-канале департамента.

Он попросил всех беречь себя и окружающих, носить средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и общественном транспорте.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что переболела коронавирусом вместе со всей семьей в легкой форме. Летом популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявляла, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у российской певицы Риты Дакоты и испанского актера Антонио Бандераса.