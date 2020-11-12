В России за сутки выявили 21,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 21 608 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5997, Санкт-Петербурге – 1667, Московской области – 729.

Всего в стране выявлено 1 млн 858 тыс. 568 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 388 тыс. 168, из них 18 811 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 32 032 человека.

Накануне, 11 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1757.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.