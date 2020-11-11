Кремль анонсировал совещание Путина по новым системам управления ядерным оружием

Президент Владимир Путин в среду проведет совещание по новым системам управления стратегическим ядерным оружием и гособоронзаказу, также у него запланирован ряд отдельных встреч с военачальниками и международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что очередная встреча пройдет в рамках традиционной серии военных совещаний, которая началась во вторник.

«Сегодня в середине дня также будет открытое выступление президента на совещании. Речь пойдет о новых системах управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием, ну и другие вопросы – гособоронзаказ и так далее -– на сегодняшней части этих совещаний будут рассматриваться, будут на повестке дня», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«И на полях совещания, как всегда, президент проводит с военачальниками по отдельности ряд встреч», – добавил он.

Кроме того, в среду Путин может провести международный телефонный разговор. «Далее не исключаем международного телефонного разговора. Если он состоится, будет подтвержден, мы вас проинформируем», – сообщил представитель Кремля.

Во вторник Кремль анонсировал военные совещания Путина по вопросам ядерной триады.