Стало известно о судимости напавшего на полицейских в центре Москвы

Напавший на полицейских около входа в ГУ МВД приезжий из Дагестана Аслан Байсунгуров отбывал ранее срок за избиение патрульного, следует из материалов судебного разбирательства.

Злоумышленник освободился из мест лишения свободы в 2015 году, передает ТАСС.

По информации источника, в октябре 2014 года Байсунгуров был задержан за мелкое хулиганство. Во время задержания он ударил правоохранителя кулаком по лицу, травмировав ему скулу нижнего века. Байсунгурова приговорили к году заключения в колонии-поселении.

Отмечается, что во время судебного разбирательства осужденный признал свою вину и возместил пострадавшему полицейскому моральный ущерб. Адвокаты Байсунгурова требовали прекратить уголовное дело, предоставив суду положительные характеристики своего подзащитного, однако суд отказал им, приняв во внимание общественную опасность осужденного.

В субботу Байсунгуров подошел к силовикам в Петровском переулке и нанес одному из них удар по лицу. При задержании мужчина оказал активное сопротивление. После требований прекратить противоправные действия полицейские были вынуждены применить физическую силу и спецсредства. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».