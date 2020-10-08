США признали успех России в сельском хозяйстве и объявили ее конкурентом

Вашингтон рассматривает Россию как конкурента в сельском хозяйстве, а не партнера, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Пердью признал, что Россия «добилась существенного успеха», используя «современные технологии». Он отметил, что прежде Россия была «импортером пшеницы, а теперь является экспортером». В связи с этим США считают россиян «в большей степени конкурентами, а не торговыми партнерами в сфере продовольствия и сельского хозяйства», передает ТАСС.

Комментируя слова главы американского государства Дональда Трампа о желании расширить двустороннюю торговлю и коммерческие связи с Россией, Пердью сообщил, что президент США с ним «никогда не говорил о вещах вроде этой». Министр отметил, что «торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием» США с Россией «является чрезвычайно ограниченной». США не рассматривают Россию как «крупного торгового партнера, каковыми считают ЕС и Соединенное Королевство и Юго-Восточную Азию». При этом «когда-то» Россия и США «были крупными торговыми партнерами» в агропромышленном комплексе, сказал Пердью.

Напомним, собранный к середине сентября в России урожай пшеницы уже стал вторым по величине после рекордного урожая 2017 года. На Западе признали господство России на мировом рынке пшеницы. Издание National Interest считает, что к 2028 году Россия будет контролировать 20% экспортных рынков зерна.