Баннер с Путиным вывесили напротив американского посольства в Москве

В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

«Это сейчас висит в Москве напротив американского посольства, и это вовсе не для Трампа (здоровья ему!). Кто-то решил поздравить с днем рождения Владимира Путина», – сообщает Telegram-канал Mash.

На баннере написано Happy bday president number one, что в переводе с английского означает «С днем рождения, президент номер один».

Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.