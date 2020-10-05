В Мичуринске открыли центр амбулаторной онкопомощи

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе городской больницы им. С.С. Брюхоненко в Мичуринске Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации города.

«ЦАОП открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и оснащен всем спектром диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования. Это позволяет сократить сроки начала его диагностики. Дополнительно в ЦАОП предусмотрены койки дневного стационара для проведения химиотерапии», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Как уточнили в управлении здравоохранения региона, пациентам центра также будет оказываться восстановительная и корригирующая терапия, связанная с возникновением побочных реакций на фоне лечения. «Теперь жителям города и близлежащих районов не придется выезжать в областной центр или за пределы региона для проведения исследований и лечения. Помощь будет оказываться на месте, причем в наукограде появилась возможность проводить химиотерапии первого, второго, третьего и четвертого уровней», – сообщили в облздраве.

По данным Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена, в минувшем году организация оказания медицинской помощи больным с новообразованиями в Тамбовской области признана одной из наиболее эффективных в стране. В регионе зафиксированы одни из самых высоких показателей выявления онкозаболеваний на ранних стадиях (50,8%). Так, например, в Тамбовской области показатели смертности от рака шейки матки снизили до четырех случаев на 100 тыс. населения, что в полтора-два раза ниже среднероссийских показателей и ряда европейских стран.