Основатель бренда Kenzo умер от коронавируса

Японский дизайнер и основатель бренда Kenzo Кендзо Такада умер в воскресенье в возрасте 81 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление представителя дизайнера.

Уточняется, что дизайнер умер в больнице во Франции. Причиной смерти стал коронавирус, передает ТАСС.

Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки префектуры Хего (в настоящее время – город Химэдзи).

В 1958 году Кендзо начал обучение в колледже Бунка, одном из самых респектабельных школ моды в Токио. В 1965-м переехал в Париж, где в 1970-м большой интерес вызвала его первая демонстрация моделей женской одежды.

После первого успеха карьера модельера пошла в гору. Кендзо использовал экзотические приемы при продвижении своих работ. Так, в 1978 и в 1979 годах он устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке-шапито. При этом по манежу скакали на конях акробатки в совершенно прозрачных одеждах, а сам Кендзо разъезжал на слоне.

С 1983 года Кендзо стал заниматься и мужской модой. В 1987 году были выпущены первые линии детской одежды и товаров для дома, а с 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Кендзо.

В 1999 году глава модного дома официально объявил об уходе из компании.