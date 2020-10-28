Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи уменьшился на 0,15% и достиг уровня 2758,84 пункта, а индекс РТС – на 0,63%, до 1124,23 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 2752,89 пункта (-0,37%). Индекс РТС торговался на уровне 1120,03 пункта (-1%).